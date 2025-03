„Let’s Dance“: SIE schwänzt die nächste Show – „Es trifft ihn“

Freitagabend (28. März) in Köln-Ossendorf: Das „Let’s Dance“-Parkett glüht zum fünften Mal, und Diego Pooth (21) heizt mit seiner Rumba ordentlich ein. Mama Verona (56) sitzt in der ersten Reihe, um ihren Sohn anzufeuern. Doch nächste Woche bleibt der Stuhl leer – Verona will schwänzen!

An ihrer Seite: Diegos Freundin Louisa und Ehemann Franjo (55). Gemeinsam drücken sie dem 21-Jährigen die Daumen. Diego tanzt mit der bezaubernden Ekaterina Leonova (37). Die Jury fordert: „Diego, nimm sie! Pack sie an!“ Doch Diego hadert mit der Intimität des Tanzes, will Freundin Louisa nicht verunsichern.

„Let’s Dance“: Verona Pooth zittert um Sohn Diego!

Ekaterina ist aktuell glücklich vergeben. Trotzdem muss Diego mit ihr auf Tuchfühlung gehen. „Wie immer gab es einen kleinen Kampf mit Diegos Körper und Emotionen“, so Ekatarina auf Instagram. Diego gibt schmunzelnd zu: „Wir haben nur ein Problem: Ich liebe dich nicht.“ Nach der Jury-Kritik ist Diego niedergeschlagen.

Verona leidet mit. „Es trifft ihn immer wieder ins Herz, wenn er nicht die Leistung zu 100 Prozent abgibt. Er kann auch nicht beim Dart oder Billard spielen verlieren. Seine Emotionen kann man ihm immer an der Nasenspitze ablesen.“, so Verona gegenüber „Bild“. Doch sie weiß: „Man muss sich auch hier durch die Höhen und Tiefen kämpfen.“

Verona selbst war im Publikum fast so nervös wie Diego auf dem Parkett. Ihr Fazit? „Die nächste Sendung werde ich mir direkt zu Hause anschauen – und zwar mit einer Tüte Chips und einer großen Flasche Champagner. Hier im Studio nehmen mich die Emotionen doch tatsächlich zu sehr mit“, gesteht sie weiter.

Auf die Frage, ob sie selbst bei „Let’s Dance“ mitmachen würde, gibt’s ein klares Nein. Viermal gefragt, viermal abgelehnt. Der Grund? Eine Rechts-Links-Schwäche. „Das heißt, es macht keinen Sinn, mit mir zu tanzen. Ich könnte vielleicht optisch was herzaubern und elegant die Treppe herunterkommen. Aber genau dann wäre es bei mir schon wieder aus“, verrät Verona lachend.