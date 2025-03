„Let’s Dance“: Zuschauer müssen auf Show verzichten – aus diesem Grund

Das war‘s für Paola Maria und Massimo Sinató. Die Influencerin und der Tanzprofi mussten sich am Freitag (28.03.) am Ende der fünften „Let’s Dance“-Liveshow verabschieden. Das Tanzpaar wurde von den Zuschauern rausgewählt.

Die Fans können am kommenden Freitag wieder mitverfolgen, welches „Let’s Dance“-Paar es als Nächstes treffen wird. Am 4. April zeigt RTL eine weitere Ausgabe der Tanzshow. Doch schon in ein paar Wochen ist erst mal Schluss mit „Let’s Dance“. Und das noch vor dem Finale!

„Let’s Dance“-Show entfällt

Am kommenden Freitag (4.04.) und in der Woche darauf (11.04.) begeistert „Let’s Dance“ mitsamt der Jury um Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez die Zuschauer wie gewohnt in der Primetime. Doch danach hat es sich ausgetanzt. Vorerst!

Am Karfreitag (18.04.), dem höchsten kirchlichen Feiertag der Christen, entfällt „Let’s Dance“. Am Tag des Todes Jesu am Kreuz sind öffentliche Tanzveranstaltungen untersagt. RTL berücksichtigt das und zeigt demnach keine Live-Tanzshow.

Die Kandidaten, die es bis dahin schaffen, in der Show zu bleiben, können in der Osterwoche also erst mal ein wenig entspannen und sich vom Tanzstress erholen, bevor es am 25. April dann wie gewohnt um 20.15 Uhr weitergeht.

Ganz verzichten will RTL aber nicht aufs Tanzen. Der Sender setzt an Karfreitag auf ältere Momente aus der Show und zeigt laut TV Spielfilm „Die 25 beliebtesten Stars aller Zeiten“ der vergangenen 17 Staffeln.

„Let’s Dance“: Wer ist alles schon rausgeflogen?

Diese Stars sind in der aktuellen „Let’s Dance“-Staffel bisher ausgeschieden: