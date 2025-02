„Let’s Dance“: Joachim Llambi teilt aus – Zuschauer baff! „Harter Tobak“

Bei „Let’s Dance“ wird nicht nur das Tanzbein geschwungen, sondern auch ordentlich ausgeteilt. Joachim Llambi (60) ist bekannt für seine scharfen Urteile, doch die erste Show des Jahres ließ Fans entsetzt zurück – Llambi scheint die Messlatte höher als je zuvor zu legen!

Am Freitagabend (28. Februar) ging die erste Show von „Let’s Dance“ auf Sendung. Ein bisschen Nachsicht mit den Neulingen? Nicht mit Llambi! Besonders Sänger Ben Zucker (41) bekam das knallhart zu spüren. Mit Tanzpartnerin Malika wagte er sich an einen Wiener Walzer zu „Can’t Help Falling In Love“ von Elvis Presley. Doch Llambi war alles andere als verliebt in die Performance. Stattdessen setzte es eine knallharte Eins!

„Let’s Dance“: Buh-Rufe im Studio

Ben Zucker, als Sänger eigentlich rhythmisch begabt, wurde von Llambi gnadenlos kritisiert. Insgesamt gab es für Ben nur 9 Punkte – ein Schock für Fans und Publikum. Auf Instagram kochten die Emotionen über: „Bodenlose Bewertung von Llambi, wirklich“, kommentierte ein Fan. Ein anderer fragte: „Herr Llambi, hätte man die Kritik in Show 1 nicht freundlicher verpacken können?“

Die Zuschauer waren baff über die strenge Bewertung. Ein weiterer User schrieb: „Also das war harter Tobak von Herrn Llambi. Ich frage mich manchmal, wie so eine Punktedifferenz von den Juroren zustande kommt.“ Die Differenz in der Bewertung war für viele unverständlich. Während Llambi die Einser-Kelle zückte, vergaben Jorge und Motsi jeweils vier Punkte.

Auch im RTL-Studio zeigte das Publikum seine Unzufriedenheit mit lauten Buh-Rufen.

Die Frage bleibt: Wird Llambi in den kommenden Sendungen etwas milder gestimmt sein?

RTL zeigt „Let’s Dance“ immer freitags um 20:15 Uhr. Anschließend ist die beliebte Tanzshow auch in der RTL+ Mediathek abrufbar.