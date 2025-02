„Let’s Dance“: DIESE Rekord-Szenen tauchen nie in Highlights auf

Aktuell hat das Tanzfieber Deutschland wieder erfasst. Jeden Freitagabend bietet der Sender RTL abwechslungsreiche Showunterhaltung und zieht viele Prominente auf die Tanzfläche. Kaum vorstellbar, dass es einmal eine Zeit ohne die TV-Show „Let’s Dance“, ihre ehrgeizigen Profitänzer und ihr langjähriges Jury-Trio um Jorge González (57), Motsi Mabuse (43) und Joachim Llambi (60) gab.

In knapp 19 Jahren enthüllte die Tanzshow viele beeindruckende Sensationen und sorgte für emotionale Momente. So entdeckten Prominente wie Moderator Ingolf Lück (66) oder Ex-Handballstar Pascal Hens (44) erst spät im Erwachsenenalter, dass in ihnen echte Tanztalente schlummerten. Woche für Woche faszinierten sie die Zuschauer mit sensationellen Performances und konnten sich oft über die berühmt berüchtigte 30er-Jurybewertung freuen.

Doch dann gab es da noch eine andere Gruppe von Stars. Für sie erwies sich das tägliche Tanztraining und die wöchentlichen Liveshows als anstrengende und nervige Tortur. Dabei mussten sie oft den Spott des strengen Chefjurors Joachim Llambi ertragen und wurden von Show zu Show durch die Anrufe der Zuschauer als unterhaltendes Element weitergewählt. In Highlights tauchen ihre Showeinlagen so gut wie nie auf.

Doch welche Stars mussten in den vergangenen Jahren diese Strapazen ertragen?

„Let’s Dance“: Diese „Lucky-Loser“ bleiben unvergessen

Ein Name bleibt besonders in Erinnerung: Der frühere Schlagerstar Bernhard Brink (72). 2013 schwang er das Tanzbein bei „Let’s Dance“ und wurde Siebter. Dabei erzielte er eine rekordverdächtige Punktzahl – beim Paso Doble mit Sarah Latton gab es nur 4 Punkte von der Jury. Obwohl viele sich fragten, wie er so weit kommen konnte, war der Grund für Jurorin Motsi Mabuse klar: „Die Zuschauer wollen ihn quälen und rufen deshalb immer für ihn an.“

Auch Schlager-Star Kerstin Ott (43) fiel den Zuschauern 2019 nicht gerade durch ihr Tanztalent auf. Dabei sorgte sie sogar für eine echte „Let’s Dance“-Sensation: So scheute Kerstin sich nicht davor, bei ihrem Ausscheiden lautstark zu jubeln. „Ich fühle mich so fehl am Platz, dass ich mich einfach auch sehr unwohl fühle“, gestand sie damals. Insgesamt ganze fünf Wochen musste sie die Liveshows über sich ergehen lassen.

Sportkommentator Ulli Potofski (72) ist der nächste Star, der sich zur bunten Runde gesellt. Schnell stellte er fest, dass das Tanzformat nicht das Richtige für ihn war. Dennoch erreichte er einen echten Rekord! „Das erste Mal in der Geschichte von ‚Let’s Dance‘ haben wir 3 Punkte. Du hast einen Mega-Rekord geschafft!“, kommentierte die damalige Moderatorin Sylvie Meis seinen Rock’n’Roll-Auftritt mit Profitänzerin Kathrin Menzinger. Letztendlich belegte Potofski den sechsten Platz.

Besonders tragisch: Während seiner „Let’s Dance“-Reise musste er nicht nur Joachim Llambis Spott, sondern auch böse Hassnachrichten auf Social Media über sich ergehen lassen.

„Let’s Dance“-Novum: Joachim Llambi strafte mit der „Minus 1“ ab

Doch das eigentliche Highlight wartet noch! Tatsächlich gab es einmal, im Jahre 2015, eine „Minus 1“ als Juryurteil! Diese vernichtende Kritik von Joachim Llambi erhielt Cora Schumacher (48), Ex-Ehefrau von Rennprofi Ralf Schumacher, für ihren Jive zu Taylor Swift‘s „Shake It Off“. „Null Körpergefühl, kaum Körperspannung, teilweise die Choreo vergessen“, lauteten Llambis harte Worte in Staffel acht.

Am Ende bleibt es spannend, welche Stars in der diesjährigen 18. Staffel durch kuriose Jurybewertungen und unterhaltsame Performances auffallen werden. Fest steht: Sie gehören genauso zum Format dazu wie die herausragenden Spitzentänze!