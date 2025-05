„Let’s Dance“: Kurz vorm Auftritt – DAS flüstern die Profis den Stars ins Ohr

Kleine Worte, große Wirkung! Bei „Let’s Dance“ ist der „Magic Moment“-Abend ein Highlight, das Emotionen und Erinnerungen vereint. Hinter den Kulissen halfen kleine Flüstereien den Stars, cool zu bleiben. Was genau? Das verraten nun Fabian Hambüchen, Diego Pooth und ihre Tanzpartnerinnen gegenüber RTL.

Fabian Hambüchen (37) tanzte sich mit seiner Geschichte in die Herzen. Unterstützt von Anastasia Maruster (27), fand der Ex-Kunstturner seinen Fokus. Was ihm vor seinem Auftritt besonders hilft, verrät er nun.

„Let’s Dance“: Geheime Flüstermomente

„Natürlich berührt einen noch mal dieser Einspieler und das Interview […] Aber das kurz vor so einem Tanz, vor so einem Auftritt sich vor Augen zu halten ist gefährlich“, erklärt Hambüchen. Deshalb flüstert seine Tanzpartnerin magische Worte zu. „Schau mir in die Augen! Konzentriere dich auf mich“, so er.

Auch Diego Pooth (21) erlebte einen emotionalen Abend. Er widmete seinen „Magic Moment“ seinem verstorbenen Großvater. Mit der ganzen Familie im Saal, inklusive Mama Verona, waren Tränen vorprogrammiert. „Ekat, bitte halte mir die Augen zu“, bat er seine Partnerin Ekaterina Leonova (38), um die Emotionen im Zaum zu halten.

Doch nicht nur die Augen, auch die Ohren wurden von Ekat in Beschlag genommen: „Ich musste ihm die Ohren zuhalten und etwas erzählen. Und in einem Moment wusste ich nicht mehr, was ich erzählen soll, da hat er direkt angefangen zu weinen.“ Was genau sie flüsterte, bleibt ihr Geheimnis. Doch es war genau das richtige Rezept, um Diego auf der Tanzfläche zu halten.

Beide Stars tanzten mit beeindruckendem Ausdruck und zogen das Publikum in ihren Bann. Die geheimen Flüstermomente hinter den Kulissen halfen, die Performance auf das nächste Level zu heben.