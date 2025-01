„Let’s Dance“-Stars sind sich sicher – ER wird gewinnen

Seit einem halben Jahr nehmen Christina und ihr Ehemann Luca Hänni ihre Fans in ihrem Podcast mit durch ihr Leben. Zusammen mit dem früheren „Deutschland sucht den Superstar“- Gewinner berichtet „Let’s Dance„-Star Christina Hänni im gemeinsamen Podcast wöchentlich aus ihrem Leben.

Es war wie in einem Disney-Film: Bei der 13. „Let’s Dance„-Staffel im Jahr 2020 tanzten Profi Christina Hänni und Sänger Luca Hänni gemeinsam um den Pokal und verliebten sich ineinander. In ihrem Podcast „Don’t Worry, be Hänni“ spricht das inzwischen verheiratete Paar nicht nur über das Eltern-Dasein, sondern blickt auch gebannt der neuen 18. „Let’s Dance“-Staffel entgegen. Kürzlich wurden die 14 Kandidaten bekannt gegeben – und die Hännis haben auch schon einen geheimen Favoriten ausgemacht.

„Let’s Dance“-Stars nehmen den Cast unter die Lupe

Monatelang haben die Fans der RTL-Sendung „Let’s Dance“ wilde Spekulationen darüber angestellt, welche Promis 2025 wohl über das Parkett schweben werden. Seit Montag (6. Januar) haben die Fans nun endlich Klarheit. Insgesamt 14 Teilnehmer kämpfen in diesem Jahr um den heißbegehrten Pokal und den Titel „Dancing Star 2025“.

Der diesjährige Cast besteht aus: Diego Pooth, Ben Zucker, Christine Neubauer, Fabian Hambüchen, Jeanette Biedermann, Leyla Lahouar, Marie Mouroum, Marc Eggers, Osan Yaran, Paola Maria, Selfiesandra, Roland Trettl, Simone Thomalla und Taliso Engel.

„Let’s Dance“-Stars haben einen klaren Favoriten

Doch wem rechnen Luca und Christina Hänni eigentlich die höchsten Siegeschancen an? Die beiden haben bereits vor der Show einen eindeutigen Favoriten – Olympiasieger und Ex-Kunstturner Fabian Hambüchen! „Die Sportler muss man natürlich immer auf dem Schirm haben. Die haben immer sehr viel Ehrgeiz“, findet Christina Hänni. Und die muss es wissen. Schließlich ist sie bei „Let’s Dance“ bereits sechs Mal als Profi angetreten, um sich mit einem prominenten Partner den Sieg zu ertanzen.

Die Eltern eines Mädchens erinnern sich zurück an ehemalige Kandidaten. Zirkus-Artist René Casselly und Kunstturner Philipp Boy haben es beide ins Finale geschafft. Ersterer holte sich sogar mit Tanzpartnerin Kathrin Menzinger den Sieg. Ob die Hännis richtig liegen, wird sich in ein paar Wochen zeigen, wenn der 18. „Let’s Dance“-Sieger gekürt wird.

Wann es mit der Staffel losgeht, ist bislang noch nicht bekannt. RTL möchte den Starttermin allerdings zeitnah bekanntgeben, wie es von offizieller Seite heißt.