„Let's Dance“: Süße Neuigkeiten – endlich dürfen es alle wissen

Diese Nachrichten aus dem Universum von „Let's Dance“ sind hocherfreulich!

Die ehemaligen „Let's Dance“-Profitänzer Oana Nechiti und ihr Partner Erich Klann werden zum zweiten Mal Eltern. Die Schwangerschafts-Neuigkeit verkündet das Traumpaar nun auf Instagram.

„Let's Dance“: Süßer Nachwuchs für Profitänzer

Mit einem emotionalen Post und traumhaften Schwangerschaftsfotos macht es das Paar nun offiziell. Für den gemeinsamen Sohn Niki wird damit der Traum von einem kleinen Geschwisterchen wahr.

So schreiben die werden Eltern über ihr Babyglück: „Wir dürfen das zweite Mal das größte Wunder des Lebens erleben. Unsere Familie ist bald komplett und unser Niki ist bald ein großer Bruder. Das hat er sich beim Pusten seiner Geburtstagstorte gewünscht. Ein Geschwisterchen.“

Was für eine schöne Familiengeschichte. Doch der Text geht noch weiter. Oana will diesen wundervollen Anlass nicht verstreichen lassen, ohne auch dem Vater ihrer Kinder zu danken und auszudrücken, wie stark die gemeinsame Liebe ist. So schreibt sie: „Kein Glück ist größer als das. Erich, mein Liebling, du bist bald Doppel-Papa. Ich freue mich sooo sehr, dass du der Papa meiner Kinder bist! Ich liebe dich von ganzem Herzen und freue mich sehr auf unsere Leben mit zwei Kindern.“

Oana Nechiti und Erich Klann erwarten ihr zweites Kind. (Archivbild) Foto: picture alliance / Eventpress | Eventpress rh

Unter dem Post sammeln sich schnell jede Menge Glückwünsche – unter ihnen auch welche von ein paar Promi-Kollegen. So gratulieren Jana Ina Zarrella und Vanessa Mai mit: „Ich freue mich soooo sehr für euch. Gottes Segen & alles Liebe!“ Und: „GLÜCKWUNSCH!“

