„Let's Dance“-Star Victoria Swarovski lässt tief blicken – „Mega sexy“

Wow, diese Bilder sind einfach nur der Wahnsinn. Während sich in Deutschland so langsam der Winter ankündigt und die Temperaturen nachts schon steil auf die Minusgrade zugehen, scheint „Let's Dance“-Star Victoria Swarovski noch immer Sommergefühle in sich zu tragen.

Anders lassen sich die neuen Bilder der 28-jährigen „Let's Dance“-Schönheit wohl nicht erklären. Doch womit versüßt Victoria Swarovski ihren Fans denn den Herbst?

„Let's Dance“-Star Victoria Swarovski: Sexy Bilder vor Traumkulisse

Es sind sexy Bikinibilder, die die 28-Jährige vor einer prächtigen Villa hat schießen lassen. Wir sehen Victoria Swarovski im weißen Zweiteiler, über ihre Schultern hat sie eine weiße Strickjacke geschwungen, auf dem Kopf trägt die Tochter von Paul Swarovski ein rötliches Bandana.

Das ist „Let's Dance“:

„Let’s Dance“ ist eine Live-Tanzshow bei RTL

Die erste Staffel von „Let's Dance“ startete im Jahr 2006

Mittlerweile gibt es bereits 14 Staffeln

Die Sendung ist die deutsche Version der BBC-Show „Strictly Come Dancing“

Die Show wird in Köln aufgenommen

Im Jahr 2021 gewann Rúrik Gíslason (Ex-Fußballprofi) mit der Profi-Tänzerin Renata Lusin

Oana Nechiti und Erich Klann sind mittlerweile nicht mehr als Tänzer mit dabei, dafür kommentieren sie die Auftritte von Profis und Stars in ihrem Podcast „Tanz oder gar nicht”

Die Fans jedenfalls sind begeistert von den Bildern der „Let's Dance“-Schönheit. So schreibt eine Followerin: „Mega sexy und mega hammer hübsch, liebe Victoria.“ Und ein Fan der Moderatorin ergänzt: „Wow, das sind ja top Bilder von dir.“

„Let's Dance“-Star Victoria Swarovski: ER machte die sexy Fotos

Geschossen wurden die Fotos übrigens von niemand geringerem als Starfotograf Paul Hüttemann. Der Berliner arbeitete bereits mit Stars wie Lena Meyer-Landrut, Basketball-Superstar Dirk Nowitzki und Nico Santos zusammen.

Welch schöne „Let's Dance“-Nachricht. SIE hat jetzt die Babybombe platzen lassen.