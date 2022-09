„Let’s Dance“: Bitter für Fans! RTL ersetzt Motsi Mabuse – schon wieder

Traurige Nachrichten für die „Let’s Dance“-Fans! Motsi Mabuse muss ihren Platz in der Jury abgeben.

Während die neue Staffel von „Let’s Dance“ noch in der Planung steckt, sollte Motsi Mabuse im Herbst mit ihren Kollegen auf große Tour gehen – doch die Sache hat einen Haken.

Motsi Mabuse fehlt bei „Let’s Dance“-Tour

Schon bald ist es so weit: Ab dem 31. Oktober tourt „Let’s Dance“ wieder einmal quer durchs Land. 24 Termine in 16 Städten stehen auf dem Programm. Mit dabei sind natürlich die Kultstars der Sendung – die Juroren Joachim Llambi, Jorge González und Motsi Mabuse – sowie einige Teilnehmer der vergangenen Staffel.

Doch wer darauf hofft, die TV-Stars einmal live in seiner Stadt sehen zu können, sollte sich vorsehen. Denn: Ausgerechnet Motsi Mabuse, die seit dem Jahr 2007 in der RTL-Show auftritt, wird an einigen Terminen nicht teilnehmen können.

Motsi Mabuse wird bei „Let’s Dance“ von einer Profi-Tänzerin ersetzt. Foto: picture alliance/dpa/Getty Images Europe-Pool, IMAGO / APress

So müssen Fans, die sich Tickets für die Shows am 5. November in Dortmund, am 12. November in Nürnberg, am 19. November in Stuttgart und am 26. November in Hannover gekauft haben, auf die Frohnatur verzichten.

Die Termine der „Let’s Dance“-Tour 2022:

31. Oktober und 1. November – Riesa (SACHSENarena)

3. November – Berlin (Mercedes-Benz Arena)

4. November – Oberhausen (Rudolf Weber-Arena)

5. November – Dortmund (Westfalenhalle)

6. November – Köln (LANXESS arena)

8. und 9. November – Leipzig (Quarterback Immobilien Arena)

11. November – München (Olympiahalle)

12. und 13. November – Nürnberg (Arena Nürnberger Versicherung)

14. November – Mannheim (SAP Arena)

16. und 17. November – Hamburg (Barclays Arena)

18. November – Bremen (ÖVB-Arena)

19. November – Stuttgart (Hanns-Martin-Schleyer-Halle)

21. und 22. November – Frankfurt am Main (Festhalle Frankfurt)

23. und 24. November – Braunschweig (Volkswagen Halle)

26. November – Hannover (ZAG Arena)

27. November – Düsseldorf (PSD Bank Dome)

Motsi Mabuse wird von „Let’s Dance“-Star ersetzt – zum zweiten Mal in Folge

Der Grund für Motsis Ausfall ist ihr Job als Jurorin bei „Strictly Come Dancing“, die britische Version von „Let’s Dance“. Im November muss die 41-Jährige parallel zu den Tour-Terminen in Deutschland in England am TV-Set erscheinen.

Also hat sich RTL nach einem würdigen Ersatz umsehen müssen. Die Entscheidung ist schnell gefallen: Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson soll Motsis Posten als Jurorin auf Tour übernehmen.

Die Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson nimmt Motsis Platz auf der Tour ein. Foto: IMAGO / Future Image

Die gebürtige Schwedin hat die Fernsehshow bereits zweimal gewonnen und kennt sich auch mit dem Programm der Tour bestens aus. Denn: Schon im vergangenen Jahr hat sie Motsi Mabuse teilweise vertreten, da sich die Termine in Großbritannien schon damals mit denen der „Let’s Dance“-Tour überschnitten haben.

Gegenüber „TAG24“ erklärt Isabel: „Das habe ich schon letztes Jahr gemacht und es hat mir große Freude bereitet.“

