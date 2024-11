„Let’s Dance“ 2025: Könnten DIESE Promis dabei sein?

Jahr für Jahr begeistert „Let’s Dance“ das TV-Publikum hierzulande. Millionen von Fans verfolgen die tänzerische Reise der prominenten Kandidaten immer wieder mit Spannung. Aktuell dürften Vorbereitungen der 18. Staffel auf Hochtouren laufen.

Die Fans beginnen allmählich darüber zu rätseln, welche Promis wohl 2025 dabei sein könnten. Unsere Redaktion hat da drei Namen im Kopf, die sich auf dem „Let’s Dance“-Parkett sicherlich bestens schlagen würden.

„Let’s Dance“ 2025 mit DIESEN Stars?

In diesem Jahr verkündete RTL am 7. Januar, welche Stars bei „Let’s Dance“ dabei war. Sollte es für die 18. Staffel einen ähnlichen Fahrplan geben, dürften die ersten Promis bereits an Bord sein. Natürlich ist die Teilnehmerliste bis dato Top-Secret! Doch träumen wird man ja so kurz vor Weihnachten wohl dürfen.

Unsere erste Wunschkandidatin ist niemand Geringeres als Ballermann-Ikone Isi Glück. Die 33-Jährige ist nicht nur körperlich topfit, sondern bringt auch den nötigen Ehrgeiz mit. Außerdem ist sie durch TV-Format wie „Goodbye Deutschland“ oder „Kampf der Realitystars“ ein echter Profi vor der Kamera.

Bleibt nur die Frage, ob die Produktion der Partyschlager-Künstlerin in den Terminkalender passt. Die letzte „Let’s Dance“-Staffel lief beispielsweise von Ende Februar bis Ende Mai. Sollte Isi Glück beispielsweise bis ins Finale kommen, könnte das mit dem Opening auf Mallorca kollidieren.

Vom Dschungelcamp zu „Let’s Dance“?

Unser Wunsch Nummer zwei ist der diesjährige Drittplatzierte des Dschungelcamps: Twenty4Tim. Der Influencer hätte nach eigenen Angaben große Ambitionen bei „Let’s Dance“ 2025 mitzumachen.

Im australischen Busch bewies er mehrmals, dass er ein leidenschaftlicher Tänzer ist. Wieso dann nicht auch auf dem großen Parkett in Köln-Ossendorf? Seine 3,1 Millionen Follower auf Instagram würden sich mit Sicherheit freuen.

Von der Schlagerbühne aufs Tanzparkett?

Ebenfalls wünschenswert wäre eine „Let’s Dance“-Teilnahme von Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack. Die Ex-Frau von Stefan Mross hat durch ihren Beruf ein Gespür für Rhythmus und Musik. Außerdem bewies sie gemeinsam mit René Casselly im Fernsehgarten, dass sie das gewisse Talent zum Tanzen mitbringt.

Wer letztendlich das Tanzbein in der 18. Staffel schwingen wird, bleibt abzuwarten. Wer sich die Wartezeit verkürzen möchte, der kann am 20. Dezember das große Weihnachtsspecial von „Let’s Dance“ bei RTL anschauen.