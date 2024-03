Nach Rauswurf bei „Let’s Dance“ – Maria Clara Groppler erhebt schwere Vorwürfe gegen RTL

Die erste Sendung von „Let’s Dance“ im Jahr 2024 ist im Kasten. Die Promis machten größtenteils eine gute Figur auf dem Tanzparkett und konnten die Zuschauer unterhalten. Für die größte Überraschung des Abends sorgte allerdings die Verkündung, dass Maria Clara Groppler die Sendung als Erste verlassen muss. Nun meldet sich die 24-Jährige selbst zu ihrem Exit und findet klare Worte.

„Let’s Dance“: Maria Clara Groppler ist raus

Damit hat sie selbst niemals gerechnet: Für Maria Clara Groppler ist die Reise bei „Let’s Dance“ schon vorbei, bevor sie so richtig starten konnte. Am Freitagabend (1. März) legte sie gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Mika einen Cha Cha Cha hin. Insgesamt zehn Punkte gab es für die Darbietung. Die gebürtige Berlinerin schien eigentlich ganz zufrieden mit ihrer Leistung gewesen zu sein.

Doch dann kam alles anders. Die Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski verkündeten das Aus für Maria und Mika. „Wenn ich hier raus bin, werde ich erst mal heulen“, sagt die 24-Jährige kurz nach der Verkündung im Interview mit RTL. Kurze Zeit später folgte ein Statement via Instagram. Dort scheint es allerdings so, als wäre sie nicht nur enttäuscht, sondern auch ein wenig wütend.

„Let’s Dance“: Maria Clara Groppler fühlt sich falsch dargestellt

Zum Hintergrund: Vor dem Auftritt von Maria Clara Groppler wurden Ausschnitte aus dem Training gezeigt. Auf einige Zuschauer wirkte die 24-Jährige dort unkonzentriert und albern, wie zahlreiche Kommentare in den sozialen Netzwerken zeigen. Nun kritisiert die Berlinerin den Schnitt dieses Clips deutlich. „Bin schon sehr traurig. Ich war

eigentlich mit meiner Leistung sehr zufrieden und ich habe wirklich sehr hart trainiert mit Mika und auch nach den Trainings noch zuhause weiter trainiert. In dem Einspieler wurden nur Momente gezeigt, in denen ich albern war und bei ‚Let’s Dance‘ stehen so viele Kommentare, dass ich einfach keinen Ehrgeiz hatte, dabei hab ich mich seit Wochen darauf vorbereitet. Schade, dass das so dargestellt wurde“, heißt es in dem Statement auf Instagram.

Weiter schreibt sie: „Die MAZ war leider wirklich sehr unsympathisch geschnitten, dabei hatten wir so viele coole Momente!“ Trotz ihres Rauswurfs möchte sie weitertanzen. Sie kündigt an, jeden Freitag ein neues Tanzvideo mit ihrem Tanzpartner Mika auf Instagram hochzuladen. So können sie ihre Fans weiterhin auf ihrer Tanzreise verfolgen – auch, wenn es nicht im TV sein wird.

Mehr Nachrichten heute:

RTL zeigt die neue Staffel von „Let’s Dance“ ab dem 23. Februar im TV-Programm. Anschließend sind die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+ verfügbar.