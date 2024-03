„Let’s Dance“: Ex-Kandidat packt aus – SO geht es hinter den Kulissen wirklich zu

Auch 2024 heißt es bei RTL wieder: „Let’s Dance“! 14 prominente Kandidaten wagen das große Abenteuer und versuchen, gemeinsam mit ihren Profitänzern eine einwandfreie Kür auf das Tanzparkett zu bringen. Für die Zuschauer sind es schöne vier Stunden vor dem Fernsehen auf der Couch. Doch die Promis verbringen Stunden über Stunden im Training. Wie hart es hinter den Kulissen wirklich zugeht, verrät ein ehemaliger Kandidat von „Let’s Dance“ nun.

„Let’s Dance“: Ex-Teilnehmer verrät Details

Was so einfach aussieht, ist harte Arbeit! Stundenlang trainieren die Promis mit ihren Profis und arbeiten an den Choreografien. Im weiteren Verlauf der Sendung müssen die Kandidaten sogar bis zu drei Tänze lernen! Eine Herausforderung, die den ein oder anderen schon an seine Grenzen gebracht hat.

Auch Ballermann-Star Mickie Krause kann von dem harten Training bei „Let’s Dance“ ein Lied singen. Im Jahr 2021 belegte der 53-Jährige gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev den neunten Platz. Doch der Weg dahin war alles andere als einfach. Im Gespräch mit „Schlager.de“ gibt er nun einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen.

„Wir trainieren von Sonntag bis Mittwoch acht Stunden täglich und kommen auf gute 30 bis 32 Stunden. Wir werden dazu von einem Kamera- und einem Tonmann sowie einer Realisatorin begleitet. Das ist die Dame, die die ganzen Clips für die Show am Freitag zusammenschneidet. Dabei wird die ganze Zeit über gefilmt, da es ja auch passieren kann, dass sich jemand im Training verletzt“, erzählt der Ballermann-Star. Doch wird wirklich acht Stunden lang durchgetanzt?

„Let’s Dance“-Star Mickie Krause klärt auf

Die Antwort lautet natürlich nein. Es werden zwar hauptsächlich die Tänze geübt, doch Zeit für Pausen muss natürlich auch sein. Außerdem ist es ja auch immer noch eine TV-Sendung, sodass auch Material produziert werden muss, so Krause: „Es gibt natürlich auch Interview-Parts, die gemacht werden. Das heißt, man trainiert dann nicht acht Stunden am Tag, sondern zum Beispiel nur sechseinhalb Stunden.“

RTL zeigt die neue Staffel von „Let’s Dance“ ab dem 23. Februar im TV-Programm. Anschließend sind die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+ verfügbar.