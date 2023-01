„Let’s Dance“: RTL macht es offiziell – SIE sind 2023 dabei

Neues Jahr, neues Tanzglück? Das RTL-Erfolgsformat „Let’s Dance“ wird auch 2023 wieder in eine neue Runde gehen und bereits zum 16. Mal Promis aus allen Bereichen des Showbiz auf dem Parkett antanzen lassen.

Die 14 neuen „Let’s Dance“-Teilnehmer sollen auch schon fest stehen – dabei sind unter anderem ein Comedian, ein bekannter Streamer, zwei RTL-Gesichter und zwei Frauen, die bisher eher wenig im deutschen TV zu sehen waren.

„Let’s Dance“ 2023: Diese Promis schwingen das Tanzbein

Laut „Bild“ hat die 16. „Let’s Dance“-Staffel eine besonders bunte Mischung mit einigen Überraschungen zu bieten. So wagen zwei Frauen den Schritt in die TV-Öffentlichkeit, die dort bisher kaum eine Rolle spielten: Anna Ermakowa (Model-Tochter von Boris Becker) und Natalia Yegorova (Ex-Frau von Vitali Klitschko).

Beide kann man sich gut in der Tanzshow vorstellen – so tanzte die 22-jährige Ermakowa in Kindertagen Ballett, während Yegorova immerhin Sängerin ist und so wohl zumindest über ein gewisses Taktgefühl verfügen könnte.

„Let’s Dance“ 2023: Diese Männer stellen sich Tanz-Challenge

Schwerer könnten es da möglicherweise Streamer Jens „Knossi“ Knossalla (bekannt aus „Täglich frisch geröstet“) und Comedian Abdel Karim haben – aber wer weiß, vielleicht sind der 36-Jährige und der 41-Jährige an der Seite eines „Let’s Dance“-Profis auch für eine Überraschung gut.

Ansonsten hat sich RTL laut „Bild“ bei heimischen Formaten bedient, um weitere tanzwillige Promis zu finden. So soll die „Bachelorette“ von 2022, Sharon Battiste, in diesem Jahr das Tanzbein schwingen, genauso „GZSZ“-Star Chryssanthi Kavazi.

Mehr News:

Auch ein Model gibt sich traditionell die Ehre: Mit Alex Mariah Peter können die „Let’s Dance“-Zuschauer die GNTM-Gewinnerin von 2021 auf dem Parkett bewundern.

Als weitere Promis werden unter anderem TikTok-Star Younes Zarou, Youtube-Köchin Sally Özcan („Sallys Welt“) und Mentalist Timon Krause für die neue „Let’s Dance“-Staffel prognostiziert.