„Let’s Dance“-Star Christina Luft bricht ihr Schweigen – „Endlich kann ich darüber reden“

Tanz-Fans können sich freuen, denn die Vorbereitungen für „Let’s Dance“ 2023 sind bereits in vollem Gange. Seit Dienstag (31. Januar) sind neben den prominenten Kandidaten jetzt auch die Profitänzerinnen und Tänzer bekannt. Perfekter Zeitpunkt, denn der Start der Show ist am 17. Februar.

Während Malika Dzumaev und Evgeny Vinokurov diesmal nicht dabei sind, kann sich Christina Luft bereits zum siebten Mal freuen, Teil des Teams zu sein. Dass sie erneut über das „Let’s Dance“-Parkett fegen kann, wusste sie bereits einige Zeit im Voraus. Bis das große Geheimnis allerdings gelüftet wurde, musste sich Christina in Geduld üben – eine echte Herausforderung, wie sie jetzt erzählte.

„Let’s Dance“: Christina Luft zeigt sich erleichtert

Die letzten Wochen wurden für Christina Luft zum echten Kraftakt, immerhin musste sie zwar bis zur offiziellen Verkündung von RTL dicht halten, gleichzeitig aber auch bereits einige Vorkehrungen treffen. Dazu zählte auch ihre Haarveränderung, wie sie jetzt erzählt.

Die Tänzerin hatte sich vor Kurzem ihre braunen Haare rot färben lassen und anschließend in Eigenregie auch ihre Haarverlängerung gefärbt. In ihrer Instagramstory verrät sie jetzt: „Alles, was ich getan habe, Extensions färben zum Beispiel, war auch für Let’s Dance und ich konnte nichts sagen.“

„Let’s Dance“: So schwer waren die letzten Wochen für Christina

Dass RTL die Liste der Profis öffentlich gemacht hat, ist für Christina Luft eine echte Erleichterung. „Es ist endlich raus. Endlich kann ich darüber reden.“ Dann räumt sie ein: „Ich muss aber sagen, dass es mir dieses Jahr so schwer wie noch nie gefallen ist. Weil es noch nie so viele Befürchtungen gab, dass ich nicht mitmache bei Let’s Dance.“

Glücklicherweise stellten sich diese Befürchtungen als irrtümlich heraus. Und Christina ist voller Vorfreude. „Ich bin in kompletter Vorbereitung auf ‚Let’s Dance‘. Ich bin so weit, dass ich heute meinen Koffer schon packe.“

Um ihre Fans nicht anlügen zu müssen, überlegte sich die Verlobte von DSDS-Sieger Luca Hänni übrigens folgende Lösung: Einfach nichts sagen und die Wartezeit aussitzen. Wenn auch nicht einfach, hat ihre Strategie anscheinend funktioniert.