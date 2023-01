„Goodbye Deutschland“: Julia entkommt „Alptraummann“ – nach RTL-Doku überrascht sie jetzt alle

Es ist die Chronik einer gescheiterten Liebe, vor allem aber einer Frau, die durch die Beziehungs-Hölle ging, bis sie endlich entkommen konnte. Als RTL die Geschichte von „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit Julia im TV erzählte, herrschte Entsetzen bei den Zuschauern.

In der True-Crime-Reihe „Der Alptraummann“ erlebt das Publikum mit, wie der Traum vom Auswander-Glück in ‚Schweden immer weiter zerbricht und sich am Ende herausstellt, dass Märchenprinz Sven seine eigene Mutter mit einem Schürhaken erschlagen und in einen Blumenkasten einbetoniert hat. Zum Beginn ihres fälschlichen Glücks wurden die beiden noch von einem Kamerateam von „Goodbye Deutschland“ begleitet. Nach dem Alptraum von 2018 lässt Julia jetzt endlich mit positiven Nachrichten von sich hören.

„Goodbye Deutschland“: Julia erlebt Liebes-Horror

Bedenken aus der Familie schenkte Julia zu Beginn ihrer Beziehung zunächst kein Gehör. Ganz im Gegenteil, sie glaubte an das gemeinsame Vorhaben, mit ihrem Verlobten Sven im verschneiten Schweden ihr Zuhause gefunden zu haben.

Im Laufe der Zeit bröckelte dann aber die Fassade und Svens sicher aufgebautes Kartenhaus fiel zusammen. Lügen und betrügen waren Teil seiner Identität. Und so stellte sich heraus, dass Sven nicht nur mehrere Ehefrauen gleichzeitig hatte, sondern auch bereits Familienvater war. Von all diesen Dingen wusste Julia nichts. Nicht mal die „Goodbye Deutschland„-Kameras hielten ihn davon ab, seine Lügenmärchen zu erzählen.

„Goodbye Deutschland“: Julia ist frisch verliebt

Am Ende war es ihr Vater, der Julia aus den Fängen ihres Verlobten befreite. Mittlerweile scheint die Auswanderin ihre Vergangenheit hinter sich gelassen zu haben, denn Julia ist wieder verliebt. Auf Instagram schreibt sie: „Niemals hätte ich es für möglich gehalten, ich bin so überglücklich. Es traf mich aus dem Nichts direkt ins Herz.“

Fünf Jahre ist es her, dass sie „durch die Hölle und wieder zurück“ gegangen ist, jetzt ist sie endlich wieder glücklich. Von ihrer Geschichte hat sie sich nicht einschüchtern lassen, am Ende nicht doch noch den richtigen Partner zu finden. Bleibt zu hoffen, dass diesmal keine unschönen Überraschungen auf Julia warten.

Die Doku „Der Alptraummann“ ist in der RTL-Mediathek bei RTL+ abrufbar.