„Let’s Dance“-Star Victoria Swarovski: Hier lässt sie tief blicken – „So schön“

Dass Victoria Swarovski sich gerne sexy präsentiert, hat sie längst bei „Let’s Dance“ bewiesen. Dort ist die Blondine als Moderatorin im Einsatz. Doch die 28-Jährige zeigt sich auf auch auf ihrem Instagram-Account gerne von ihrer heißen Seite. Und den Fans gefällt das.

Heiß, heißer, Victoria Swarovski! Die Kristall-Erbin ist in Deutschland vor allem durch die Sendung „Let’s Dance“ bekannt geworden. Gemeinsam mit Daniel Hartwich führt sie durch das Event, in welches Prominente vor einer Jury bestehen aus Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi, ihr Tanztalent unter Beweis stellen.

--------------------

Das ist „Let's Dance“:

„Let's Dance“ ist eine Fernseh-Show von RTL

Bei „Let's Dance“ treten Promis jeweils mit einem Profitänzer gegeneinander an

Jede Woche muss per Zuschauer-Votum ein Tanzpaar die Show verlassen

Im Jahr 2006 startete „Let's Dance“ erstmals im deutschen Fernsehen

Daraufhin folgten 14 weitere Staffeln

------------------

„Let’s Dance“-Moderatorin lässt tief blicken

Dort trägt sie oft sexy Kleider. Doch auch auf ihrem Instagram-Account geht es heiß her. Hier hat Victoria Swarovski ein Foto gepostet, auf dem sie tief blicken lässt. Sie trägt einen am Rücken tief ausgeschnitten gold-glitzernden Badeanzug! Die Wallemähne hat sie verführerisch über die Schulter geschmissen. Sie strahlt in die Kamera.

„Let’s Dance“-Star Victoria Swarovski bringt ihre Fans zum ausrasten

Und die Fans feiern das Foto: „Oh, wow du Beauty“, „Du heiße Schnitte du“ oder „So schön“, schreiben ihre Follower. Außerdem schmücken zahlreiche Flammen- und Herzen Emoticons die Kommentarspalte.

----------------

---------------------

„Let’s Dance“: Auch Promis kommentieren den Schnappschuss

Und auch Promi-Kollegen schalten sich unter dem Foto ein. So postet beispielsweise Rapper Kay One drei Kuss-Smileys und Spielerfrau Ina Aogo versieht den Schnappschuss mit Herzen. Bei dem Anblick kein Wunder!

Victoria Swarovski hat vor einiger Zeit bereits ein Bikini-Bild gepostet, was ihre Fans zum schmelzen brachte. Sieh es dir hier an. (cf)