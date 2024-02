Lena Meyer-Landrut zeigt ihre wahre Persönlichkeit – „Kein Quatsch“

Mit ihrem Song „Satellite“ sang sie sich in die Herzen ihrer Fans und gewann im Jahr 2010 den „Eurovision Song Contest“ für Deutschland. Lena Meyer-Landrut ist mittlerweile eine feste Größe in der Musiklandschaft.

Nachdem die Sängerin ein schwieriges letztes Jahr durchlebte (mehr dazu hier), meldet sich Lena Meyer-Landrut nun mit neuer Musik und einer anstehenden Tour zurück. In dem neusten Video, dass der „The Voice Kids„-Coach nun auf ihrem Instagram-Profil teilte, zeigt die Musikerin ihre wahre Persönlichkeit.

Lena Meyer-Landrut ist zu Scherzen aufgelegt

In der aktuellen Staffel der Prosieben-Show „Wer stiehlt mir die Show?“ kämpft Lena Meyer-Landrut gegen Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Sarah Connor und versucht die Moderation der kommenden Folge an sich zu reißen. Auf ihrem Instagram-Profil, dem stolze 5,7 Millionen Menschen folgen, teilt die Musikerin nun Eindrücke von hinter den Kulissen. In den Aufnahmen kommt die humorvolle und quirlige Persönlichkeit des „ESC“-Stars zum Vorschein. Meyer-Landrut läuft zu Beginn des Videos im Backstage-Bereich der Show herum und sagt selbstbewusst: „Heute hole ich sie mir. Heute macht ihr keinen Quatsch mit mir hier.“ Im Anschluss scherzt die Sängerin gut gelaunt in der Maske herum und wackelt freudig für die Kamera mit ihrem Hintern.

Als Lena Meyer-Landrut dann gemeinsam mit Klaas Heufer-Umlauf hinter der Bühne auf ihren Auftritt wartet, fällt der Musikerin ein Detail am Körper ihres Konkurrenten auf. Die Sängerin fragt den Moderatoren frech: „Ohne jetzt sexuell zu sein. Ich bin verwirrt davon, dass da keine Haare auf deiner Brust sind.“ Heufer-Umlauf erklärt sich mit den Worten: „Ich hab keine Haare da. Die wachsen da nicht.“ Der „The Voice Kids“-Star kann das kaum glauben und ruft überrascht: „Das ist ja irre!“ Nach der Aufzeichnung berichtet Meyer-Landrut dann: „Es gibt solche und solche Tage, weißt du. Beim Tischtennis gibt es auch Tagesformen. Einfach dranbleiben, nicht aufhören. Immer weiter.“ Mit ihrer humorvollen Art hat die Musikerin garantiert einige Sympathiepunkte gesammelt.

Belustigung aufseiten der Fans

Die Fans von Lena Meyer-Landrut freuen sich über die authentischen Bilder ihres Idols. Unter dem Instagram-Video der Musikerin finden sich reihenweise positive Kommentare wieder. Ein Follower kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Leni, du bist so herrlich verrückt. Ich mag das“ und ein weiterer Fan schreibt: „Ich liebe diese Serie und besonders lieb ich, dass unsere lustige Leni dabei ist.“ Über so viel Zuspruch vonseiten der Fans freut sich der „ESC“-Star garantiert.

Fans von Lena Meyer-Landrut können ihr Idol ab Juni im Rahmen ihrer Live-Tour auf der Bühne erleben. Ob die Musikerin ihre humorvolle Seite auch bei den Konzerten präsentieren wird, bleibt abzuwarten.