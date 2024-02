Lena Meyer-Landrut: SO viel Druck macht sie sich selber – „Mein scheiß Gesicht“

Seit ihrem Sieg des „Eurovision Song Contests“ im Jahr 2010 ist Lena Meyer-Landrut aus der deutschen Musikwelt nicht mehr wegzudenken. Mit ihrer Teilnahme an der VOX-Show „Sing meinen Song“ und der Tätigkeit als Coach bei „The Voice Kids“ hielt die Musikerin ihre Fans auch in der darauffolgenden Zeit bei Laune.

Das letzte Album der Sängerin ist mittlerweile jedoch vier Jahre her. In einer neuen Doku, die auf Youtube veröffentlicht wird, gibt Lena Meyer-Landrut nun ehrliche Einblicke in ihre Gefühlswelt und verrät, wie viel Druck sie sich selber macht.

Lena Meyer-Landrut macht ehrliches Geständnis

Mit einem neuen Instagram-Post kündigt Lena Meyer-Landrut die erste Folge einer Dokumentation über ihr künstlerisches Wirken an, die von nun an auf Youtube zu sehen ist. Das erste Foto zeigt die Sängerin vor Freude strahlend, da das erste Video der Dokureihe nun veröffentlicht ist. Doch so freudig sah das vergangene Jahr für die Musikerin nicht aus. Um ihren Gefühlszustand zu beschreiben, postet Meyer-Landrut einen Comic, auf dem geschrieben steht: „Ich habe zu viel nachgedacht und jetzt ist mir schlecht.“ Außerdem teilt die Musikerin eine Sprachnachricht, in der sie den Empfänger darüber informiert, dass sie einen Albumplan erneut über Bord geworfen hat.

Doch damit nicht genug: In einem weiteren Slide teilt Lena Meyer-Landrut ein Video, in dem zunächst Schlagzeilen aus dem letzten Jahr zu sehen sind. Demnach befand sich die Musikerin in einer Sinnkrise, musste die Notaufnahme eines Krankenhauses besuchen und sagte ihre komplette Tour ab. In dem darauffolgenden Interview berichtet die Sängerin von dem ständigen Druck, den sie sich macht.

Meyer-Landrut gesteht: „Wenn was nicht klappt, dann ist es mein scheiß Gesicht, was dafür steht. Und wenn was nicht funktioniert, dann funktioniere ich nicht.“ Als letzten Slide teilt die Musikerin ein Foto von sich selbst im Krankenhaus. Der „ESC“-Star scheint das traumatische letzte Jahr in ihrer neuen Doku-Reihe verarbeitet zu haben.

Zuspruch vonseiten der Fans

Die Fans von Lena Meyer-Landrut wollen ihr Idol glücklich sehen. Auch ihre Community hat sich im vergangenen Jahr Sorgen um die Musikerin gemacht. In der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags finden ihre Fans aufbauende Worte für den „ESC“-Star. Ein Follower kommentiert den ehrlichen Beitrag mit den Worten: „Egal wann und was von dir kommt, wir unterstützen dich und schicken dir vom ganzen Herzen Liebe“ und ein weiterer Fan schreibt: „Danke Leni für das alles, was du für uns hinbekommst. Mach dir bitte keinen Druck, du bist toll und ich weiß dass ich es lieben werde, egal was noch alles kommt.“ Auf die Unterstützung ihrer Community kann sich Lena Meyer-Landrut auf jeden Fall verlassen.

Das neue Album von Lena Meyer-Landrut soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Die Fans der Sängerin warten sicherlich schon sehnsüchtig auf neue Musik des „ESC“-Stars.