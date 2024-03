Lena Meyer-Landrut bei „The Voice Kids” genervt: „Ich kann’s nicht aushalten“

Nicht immer ist es einfach, sich inmitten anderer Jury-Kollegen behaupten zu können. Gerade in einer Castingshow wie „The Voice Kids“, in der sich die Stars auf ihren Jury-Plätzen gegenseitig batteln wie die Kandidaten, gibt es die eine oder andere Reiberei.

Wie in diesem Fall zwischen Lena Meyer-Landrut und Smudo. Die einstige ESC-Gewinnerin und Jurorin der Kinder-Gesangstalentshow ist zwischenzeitlich sogar richtig genervt von ihrem Sitznachbarn.

Lena Meyer-Landrut: „Ich kann es nicht aushalten“

Am Karfreitag (29. März) geht die nächste „The Voice Kids“-Runde an den Start und den Zuschauern wird offenbar nicht nur in Sachen Musik Unterhaltung geboten. Für Unterhaltung sorgen auch die Juroren der diesjährigen Sat.1-Staffel.

Diese Juroren sind 2024 bei „The Voice Kids“ dabei:

Lena Meyer-Landrut

Wincent Weiss

Alvaro Soler

Michi Beck und Smudo als Duo

In einem Teaser auf Instagram sieht man erste Ausschnitte aus der neuen Episode. Und darin prahlt Smudo geradezu von seinen Erfolgen bei „The Voice Kids“. Zur Erinnerung: Der Rapper gewann zusammen mit Michi Beck die beiden vorherigen Staffeln der Castingshow.

In der neuen Folge legt er los: „Ich habe ein Buch mit Weisheiten. Guru Smudo. Da stehen tolle Sachen drin, zum Beispiel: Es ist leichter, dreimal hintereinander zu gewinnen, wenn man schon zweimal hintereinander gewonnen hat.“

Das ist für Lena Meyer-Landrut sichtlich zu viel des ganzen Selbstlobs ihres Kollegen. Sie schlägt sich die Hände vors Gesicht und kann nicht glauben, was Smudo da von sich gibt. „Oh Gott! Ich kann’s nicht aushalten!“

Bleibt nur die Frage offen, wie Lena reagiert, wenn Michi und Smudo am Ende der aktuellen Staffel tatsächlich wieder als Sieger hervorgehen…

„The Voice Kids“ kannst du am Freitag um 20.15 Uhr bei Sat.1 sehen oder in der Mediathek bei Joyn.