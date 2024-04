Lena Meyer-Landrut: „The Voice Kids“ zieht ihr Boden unter den Füßen weg

Vor einigen Wochen ging die Castingshow „The Voice Kids“ in eine neue Runde. In der Sat.1-Sendung streben junge Talente danach, die Jury zu beeindrucken. In der letzten Ausgabe der Blind Auditions bringt eine Aktion Coach Lena Meyer-Landrut völlig aus dem Konzept.

Lena Meyer-Landrut: Dieser Challenge muss sie sich stellen

Moderator Thore Schölermann überrascht diesen Abend (19. April) mit einer eigenen Bühnen-Performance bei „The Voice Kids.“ Dafür bekommt der 39-Jährige sogar einen Vierer-Buzzer der Jury, bestehend aus Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Alvaro Soler und dem Duo Michi Beck und Smudo. Doch das nicht etwa für eine Gesangseinlage, sondern für die „Show in der Show.“ Gastgeber Thore präsentiert eine Wunschbox, aus der er Challenges für die Coaches zieht. Diese wurden von den Talenten der Sendung vorgeschlagen.

Aus dem geheimnisvollen Umschlag lässt der Sat.1-Moderator verlauten: „Liebe Coaches, ich wünsche mir, dass ihr eure Lieblings-Filmszene nachspielt.“ Die Entscheidung für den Streifen ist schnell gefällt: Der US-amerikanische Spielfilmklassiker „Titanic“ wird von der Jury nachgeahmt.

Lena Meyer-Landrut beweist sich als echtes Multitalent

Zunächst zeigen Alvaro und Wincent ihr schauspielerisches Können. Sie stellen die berühmte Szene am Schiffsbug nach, in der Jack Rose in den Armen hält und sich die beiden einen Kuss teilen. Obwohl die Sänger den zärtlichen Austausch nicht detailgetreu imitieren, sorgen sie dennoch für Begeisterung im Publikum.

Währenddessen übernimmt Jury-Mitglied Lena Meyer-Landrut die Schlussszene von „Titanic“. Gemeinsam mit „The Voice Kids“-Kollege Wincent spielt sie die dramatische Szene auf dem Holzbrett nach, als das Schiff bereits gesunken ist, und Rose versucht, im eiskalten Wasser mit Jack zu überleben. Dafür gibt Lena wahrlich alles und schmeißt sich sogar auf den Boden der Sat.1-Bühne.

Damit sorgte „The Voice Kids“ nach all den tollen Performances für eine echte Abwechslung. Vor allem Coach Lena Meyer-Landrut beeindruckte mit ihrer schauspielerischen Leistung. Vielleicht sieht man die Sängerin demnächst wirklich in einem Kinostreifen. Schließlich lieh sie einigen Filmen bereits ihre Stimme als Synchronsprecherin.