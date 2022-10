Lena Meyer-Landrut rückt mit der Wahrheit heraus: „Würde es jetzt nicht mehr machen“

Lena Meyer-Landrut ist wortwörtlich vor den Augen der Öffentlichkeit aufgewachsen. Mit nur 19 Jahren feierte die Sängerin ihren großen Durchbruch als zweite deutsche Gewinnerin des Eurovision Song Contests. Zu diesem Zeitpunkt hat Lena noch nicht einmal ihr Abitur abgeschlossen.

Zwölf Jahre später blickt Lena Meyer-Landrut auf diese turbulente Zeit zurück und muss feststellen, dass sie einiges gerne anders gemacht hätte. Doch für die Musikerin gibt es jetzt kein Zurück mehr.

Lena Meyer-Landrut bereut ihr auffälliges Tattoo auf dem Oberarm

Wer kennt es nicht? Man sieht alte Bilder von sich, womöglich noch aus der Pubertät und schämt sich in Grund und Boden. Davon kann auch Lena ein Liedchen singen. Ihre größte Scham verfolgt sie allerdings bis heute.

Denn was die inzwischen 31-Jährige gerne rückgängig machen würde, kann man nicht einfach wie ein altes Foto entsorgen. Nein, diese Jugendsünde geht tief unter die Haut.

Ihr Tattoo hat sich Lena bereits im Alter von 18 Jahren stechen lassen. Foto: IMAGO / mix1

Mit 18 Jahren lässt sich Lena Meyer-Landrut eine heraldische Lilie und die Worte „to love and to be loved (dt.: lieben und geliebt werden)“ auf die Innenseite ihres linken Oberarms tätowieren. Später lässt sie noch einen Hirschkopf mit großem Geweih hinzufügen.

Lena Meyer-Landrut über ihr Tattoo: „Das ist eine Katastrophe“

Ein Motiv, das die Sängerin mittlerweile bitter bereut, wie sie im „Digster Pop“-Quiz bei YouTube erstmals zugibt: „Ich habe es mit 18 gemacht und ich würde es mir nicht nochmal machen. Bitte verurteilt mich nicht. Es ist über zehn Jahre her und ich würde es auch jetzt nicht mehr machen.“

Selbst als ihr Gesprächspartner ihr versichert, dass er das Tattoo weitaus weniger peinlich findet als Lena, bleibt die Musikerin stur. „Doch, das kann man ruhig sagen, dass das eine Katastrophe ist“, betont sie. Aber warum lässt Lena Meyer-Landrut den Körperschmuck dann nicht einfach entfernen? Die Angst vor den Schmerzen der Laserbehandlung schrecken die ESC-Gewinnerin ab, sagt sie.

Bei einer Tattooentfernung werden die Farbpigmente unter der Haut mithilfe eines Lasers so stark erhitzt, dass sich die Farbe löst und vom Lymphsystem abtransportiert wird. Besonders fies: Die schmerzhafte Behandlung dauert in der Regel mehrere Sitzungen, bis das Tattoo endgültig verblasst ist. Verständlich, dass sich Lena Meyer-Landrut dieses Leid ersparen will.