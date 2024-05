Fauxpas bei Lena Meyer-Landrut – „Wie konnte das passieren?“

Sängerin Lena Meyer-Landrut hat sich zu einem echten Profi in der Musikbranche entwickelt. Doch bekanntlich unterlaufen auch diesen mal Missgeschicke. Auf Instagram offenbart die Künstlerin ihren Fans nun einen peinlichen Fehler.

Lena Meyer-Landrut kann ihren Augen nicht trauen!

Mit gerade einmal 19 Jahren gewann Sängerin Lena Meyer-Landrut den ESC. Seitdem ist sie aus der Musik-Industrie nicht mehr wegzudenken. Konzerte, TV-Shows, Coachings – es gibt nichts, was die „Satellite“-Interpretin nicht drauf hat. Doch die Vorbereitungen auf ihre anstehende Tour laufen alles andere als geplant.

In ihrer Instagram-Story enthüllt die Künstlerin ihren Fans eine peinliche Panne. Denn für ihre kommenden Konzerte hat Lena satte 5.000 Sticker mit den entsprechenden Daten drucken lassen. Allerdings hat sich dabei ein Fehler eingeschlichen: „Wir haben den Sticker drucken lassen, mit einem Termin darauf, den spiele ich überhaupt nicht!“ Konkret handelt es sich um den 16. Juni, an dem Meyer-Landrut in Bassum auf der Bühne stehen sollte.

Lena Meyer-Landrut arbeitet an Lösung – „Überlegen uns was“

„Hä? Wie konnte das denn passieren?“, möchte Lena von ihrem Team brennend wissen. Um die „Fake News“ zu bekämpfen, lässt sich die Sängerin spontan eine Lösung einfallen: Einfach mal anfragen, ob ihre Band an dem Tag Zeit hat, um doch aufzutreten.

„Also die Band hat auf jeden Fall Zeit, wir überlegen uns jetzt was“, teilt Lena ihren Followern auf Social Media mit. Kurze Zeit später hat sich sogar schon Amazon Music bei der Künstlerin gemeldet, um den Auftritt gemeinsam zu planen. Vielleicht bekommen die Bassumer doch noch nach fälschlicher Meldung ihr Konzert.

Nach der Panne gab es für Lena Meyer-Landrut dennoch Grund zu feiern. Denn die Sängerin wurde am 23. Mai 33 Jahre alt. Fehler wie diese zeigen mal wieder die Nahbarkeit der großen Stars. Vielen Fans konnte die Künstlerin mit der Geschichte sicherlich ein Grinsen ins Gesicht zaubern.