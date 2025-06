Jessie J: Nach öffentlicher Krebsnachricht ist es das erste Mal

Die Welt von Jessi J steht Kopf! Erst am Mittwoch (4. Juni) machte die britische Sängerin eine traurige Offenbarung: Sie hat Brustkrebs. In einem bewegenden Instagram-Video teilte sie ihren Fans mit: „Bevor ‚No Secrets‘ herauskam, wurde bei mir ein frühes Brustkrebsstadium diagnostiziert.“

Jetzt hat die 36-Jährige ihre Fans mit einem emotionalen Update über ihre aktuelle Gesundheitslage informiert und lässt sich davon nicht unterkriegen.

Jessie J: Es ist das erste Mal

Es ist das erste Mal seit ihrer öffentlichen Krebsoffenbarung, dass Jessi J wieder auf der Bühne steht! Auf Instagram teilte die Sängerin ein Video ihres Auftritts im Ronnie Scott’s Jazz Club, der nur kurz nach fünf Brustbiopsien stattfand. Obwohl sich Jessi J unwohl fühlte, wollte sie die Show nicht absagen. Die Künstlerin betonte, dass sie die Veranstaltung trotz allem genießen wollte.

Während des Auftritts sprach Jessie J humorvoll mit dem Publikum und reflektierte über Selbstidentität und Ehrlichkeit. Offen teilte sie dabei auch ihren Umgang mit ihrer Krebsdiagnose. Lachen und Witze machen helfe ihr in dieser schwierigen Zeit, sagte sie. Denn bald muss sich die Sängerin einer Operation unterziehen.

Jessi J: Promis und Fan stärken ihr den Rücken

Jessie J erklärte weiter in einem Instagram-Post, sie werde sich in Kürze einer Operation unterziehen müssen. „Krebs ist in jeder Form ätzend“, schrieb sie. Es ist nicht das erste Mal, dass sie Sängerin öffentlich über ihre Gesundheit spricht. So offenbarte die „Price Tag“-Interpretin ebenfalls ihre ADHS-Diagnose und machte ihre Zwangsstörungen publik.

Sie wollte so nicht nur selbst ihre Gefühle verarbeiten, sondern auch Solidarität mit anderen Betroffenen zeigen.

Fans und Prominente zeigten im Netz immense Unterstützung. Die Grammy-nominierte Sängerin äußerte zudem, dass es surreal sei, neue Lieder über Lebensfreude aufzunehmen, ohne zu wissen, was später auf sie zukommen würde. Jessie J bleibt trotz allem standhaft und wird von ihrer Community getragen.

