Jessie J teilt traurige Nachricht: „Bei mir wurde Brustkrebs diagnostiziert“

Die britische Sängerin Jessie J (36) macht eine traurige Offenbarung: die Sängerin hat Brustkrebs. In einem bewegenden Instagram-Video teilt sie ihren Fans mit: „Bevor ‚No Secrets‘ herauskam, wurde bei mir ein frühes Brustkrebsstadium diagnostiziert.“ Diese Offenheit ist typisch für Jessie J, die dafür bekannt ist, ihr Leben transparent zu machen.

Jessie J ist 36 Jahre alt und Mutter. Die Diagnose traf sie kurz vor der Veröffentlichung ihres Songs „No Secrets“ im April. Besonders betont sie in ihrem Video: „Ich hebe das Wort ‚früh‘ hervor. Krebs ist in jeder Form schlimm, aber ich halte mich an dem Wort ‚früh‘ fest.“ Diese Aussage zeigt ihre Entschlossenheit, mit der Krankheit positiv umzugehen.

Jessie J macht Brustkrebsdiagnose öffentlich

Trotz der schwierigen Lage bleibt Jessie J kämpferisch. Sie erklärt, warum sie ihre Erkrankung öffentlich gemacht hat: „Ich wollte es mit meinen Fans und den Menschen teilen, die sich um mich sorgen. Außerdem bin ich jemand, der teilt. Ich habe schon immer alles geteilt, was ich in meinem Leben durchmache.“ Jessie J ist es wichtig, ihre Community nicht außen vor zu lassen.

Seit der Diagnose pendelt Jessie J zwischen Arztterminen und ihrer Karriere. „Ich war während dieser ganzen Zeit ständig bei Tests ein und aus“, erzählt sie. Gleichzeitig gesteht sie, wie sehr sie die Nachricht emotional fordert: „Ich spreche nicht genug darüber. Ich verarbeite es nicht, weil ich so hart arbeite.“

Jessie J verliert trotz allem nicht ihren Humor. Über die anstehende Operation sagt sie mit einem Augenzwinkern: „Es ist eine sehr dramatische Art, eine Brustvergrößerung zu bekommen. Ich werde nach dem Summertime Ball eine Weile verschwinden, um meine Operation zu haben, und ich werde mit riesigen Brüsten und mehr Musik zurückkommen.“

