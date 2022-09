Lena Meyer-Landrut: Durchsichtiges Top – HIER lässt sie gaaanz tief blicken

Immer wieder begeistert Lena Meyer-Landrut ihre knapp fünf Millionen Follower auf Instagram mit Schnappschüssen und kurzen Videos der Sängerin. Doch jetzt übertrifft sie sich selbst.

War sie am Anfang ihrer Karriere noch die schüchterne, kindliche Lena Meyer-Landrut, hat sie mittlerweile mehr als genug Selbstbewusstsein, wie es scheint. Bei diesem Bild flippen die Fans jetzt so richtig aus.

Lena Meyer-Landrut begeistert in durchsichtigem Top

Im Rahmen eines Konzerts ist die ehemalige ESC-Gewinnerin aktuell für ein paar Tage in Tokyo. Dort lässt sie es sich richtig gut gehen: Leckeres Essen, ein wenig Sightseeing und natürlich das Konzert als krönender Abschluss. In einem Instagram-Beitrag postet die Sängerin gleich mehrere Schnappschüsse von ihrem Städtetrip. Ungewöhnlich für die sonst nicht so aktive Lena.

Auf einem der Bilder (nach rechts swipen) lässt sie sogar ganz tief blicken. Lächelnd posiert sie auf einem Stuhl. Doch was die Aufmerksamkeit der Fans so richtig auf sich zieht, ist das durchsichtige Top der 31-Jährigen. Unter den Bildern schreibt sie: „Tokyo Tag 3. Es macht so viel Spaß hier zu sein! Das letzte Slide ist die Location, wo ich morgen spiele“.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit dem Song „Satellite“ gewann sie 2010 den Eurovision Song Contest 2010 in Oslo

Im Jahr darauf trat sie wieder an und würde Zehnte

Lena Meyer-Landrut war schon häufiger bei „The Voice“ als Jurorin neben Stars wie Mark Forster zu sehen

Mit „A Lot Less“ hat Lena ihr eigenes Label bei „About You“

Pandemiebedingt sagte Lena ihre Tour 2022 komplett ab

Lena Meyer-Landrut: Ihre Fans sind begeistert

Dass sie sehr treue Fans hat, beweist die Anzahl an Kommentaren unter dem Beitrag. Viele Follower der 31-Jährigen sind begeistert von den Schnappschüssen. Hier ein Auszug:

„Ganz viel Spaß morgen. Ich find’s selber so verrückt, dass du morgen wirklich in Japan spielst.“

„Du siehst so schön aus.“

„Mega, dass du uns so auf dem Laufenden hältst.“

„Wie kann man nur so unverschämt hübsch sein?“

