Lena Meyer-Landrut verschlägt ihren Fans den Atem: „Krass“

Lena Meyer-Landrut weiß einfach, wie sie ihre Fans begeistern kann.

Die Sängerin ist zwar nicht grade bekannt dafür, besonders aktiv auf Social-Media-Plattformen wie Instagram zu sein – doch jetzt hat sie dort ein sexy Foto von sich geteilt.

Lena Meyer-Landrut sorgt auf Instagram für einen sexy Hingucker

Mit dem Song „Satellite“ und dem Gewinn des „Eurovision Songcontest“ 2010 gelang Lena Meyer-Landrut der ganz große Wurf. Seit dem ist die 31-Jährige aus der deutschen Promi-Landschaft kaum noch wegzudenken.

Lena Meyer Landrut hat auf Instagram einen heißen Schnappschuss geteilt (Archivfoto). Foto: IMAGO / Andre Lenthe

Und auch zwölf Jahre nach ihrem Mega-Coup ist Lena Meyer-Landrut noch als Musikerin erfolgreich. Aktuell landet sie mit „Looking For Love“ einen Ohrwurm.

Lena Meyer-Landrut: 5 Dinge, die du über sie wissen musst

Lena heißt mit Zweitnamen Johanna und mit Drittnamen Therese

Bei „The Voice Kids“ saß sie neben Künstlern wie Mark Forster oder Nena

Auf dem Album von Rapper Casper ist sie auch zu hören

Sie trat zwei Mal für Deutschland beim ESC an – 2010 gewann sie diesen sogar

Lena Meyer-Landrut hatte in der Vergangenheit einen Gastauftritt bei der Sesamstraße

Doch die ehemalige „The Voice“-Jurorin weiß nicht nur mit ihrer Musik zu begeistern. Auch auf Instagram hat sie jetzt bei ihren fast fünf Millionen Followern für ordentlich Aufsehen gesorgt. Lena zeigt Underboobs!

Fans von Lena Meyer-Landrut feiern den sexy Anblick der Sängerin

Auf ihrem Foto posiert sie in einem bauchfreien Pullover, streckt ihre Arme nach oben – und dabei legt sie doch glatt ein gaaanz kleines Stückchen ihrer Brüste frei! Ihr trainierter Bauch kommt in dem Look, den sie mit einer Jeanshose abrundet, ebenfalls perfekt zur Geltung.

Und bei diesem heißen Anblick kennen die Fans keinen Halten mehr. „Krass“, „Wie flach und trainiert soll der Bauch sein? Lena: Ja!“ oder „Die kurzen Haare stehen dir so unfassbar gut!“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte.

Diese Worte dürften bei Lena Meyer-Landrut runtergehen wie Öl.