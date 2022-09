Lena Meyer-Landrut zeigt neue Frisur – Fans fällt DAS sofort auf

Cool, cooler, Lena Meyer-Landrut! Mit ihrem neuen Look hat die Sängerin kürzlich alle überrascht, sich erstmals in ihrer Karriere mit einem mutigen Kurzhaar-Schnitt gezeigt. Für den neuen Style gab’s von den Fans bereits viele Komplimente – auch bei dem neusten Foto von Lena Meyer-Landrut sind sich alle in einer Sache einig.

Lena Meyer-Land mit neuem Look – plötzlich sieht sie aus wie SIE

Seit rund drei Tagen ist Lena Meyer-Landrut offiziell Bob-Trägerin, hat sich ihre Haare bis kurz unter die Ohren abschneiden lassen. Es ist die wohl größte optische Veränderung seit Beginn ihrer Karriere im Jahr 2010 – und sie steht ihr ausgesprochen gut.

Spannende Fakten über Lena Meyer-Landrut:

Im Alter von 18 Jahren wurde sie bei „TV total“ von Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann Lena Meyer-Landrut mit ihrem Lied „Satellite“ den Eurovision Song Contest in Oslo

Von 2013 bis 2016 war sie unter anderem neben Mark Forster als Coachin bei „The Voice Kids“ zu sehen und versuchte dort die besten Kinder-Sänger zu finden

Den neuen Look präsentierte die 31-Jährige jetzt gleich mal auf der Fashion Week in Mailand, wo sie auch als Designerin ihrer „About you“-Kollektion „A lot less“ am Start war. Ein Foto aus der Stadt postete sie nun bei Instagram, steht dabei lässig im Casual-Outfit an einer Hauswand.

Lena Meyer-Landrut: SO sieht sie nicht mehr aus. Foto: IMAGO / Andre Lenthe

Lenas Fans sind natürlich hin und weg von ihrem Star – doch sehr vielen sticht auch eine Sache sofort ins Auge, sie kommentieren:

„Bisschen wie Victoria Beckham“

„Hab ich auch sofort gedacht. Die junge Victoria“

„Victoria Beckham Vibes“

„Für einen kurzen Moment dachte ich, das wäre Victoria Beckham“

„Hast jetzt eine Ähnlichkeit mit Victoria Beckham wie aus den guten alten 90er-Zeiten“

„So ein bisschen ‚Posh Spice‘ ist das schon, steht dir aber“

„Ok wow, erst dachte ich, Victoria Beckham steht da. Wunderschön“

„Victoria Beckham, bist du es?“

„Bisschen wie Victoria Beckham“

Victoria Beckham mit ihrer legendären Kurzhaar-Frisur. Foto: imago images

Lena Meyer-Landrut: Auch IHR soll sie jetzt ähnlich sehen

Es gibt allerdings noch eine Promidame, an die sich Fans bei Lenas neuem Look erinnert fühlen. „Jetzt weiß ich, an wen mich die neue Frisur erinnert – Nathalie Imbruglia. Sieht super aus“, schreibt eine Followerin noch.

Einigen anderen Fans ist die Ähnlichkeit zu anderen Promis egal, sie feiern Lena Meyer-Landrut einfach nur für die neuen Haare. „Deine Haare sind klasse und passen super zu dir. Lange, glatte Haare sind so ein Einheitsbreit, den jede trägt, die sich nichts traut“, findet eine Kommentatorin.