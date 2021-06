Lena Meyer-Landrut lässt Bombe platzen: Doch eine Frage bleibt offen

Sie ist zurück. Lange hat Lena Meyer-Landrut ihre Fans warten lassen. Keine Bilder, keine Videos, die Anhänger waren auf Lena-Entzug. Nun ist Lena Meyer-Landrut endlich wieder da.

Zum ersten Mal seit Monaten ging Lena Meyer-Landrut auf ihrer YouTube-Seite live. Und stellte sich den Fragen der Fans.

Lena Meyer-Landrut: Live-Auftritt bei YouTube

Mit einer Minute Verspätung erschien Lena Meyer-Landrut dann auch endlich bei YouTube. Sie sei noch mit ihrem Hund Kiwi draußen gewesen und ordentlich nass geworden, so die Sängerin.

„Mir geht es sehr sehr sehr sehr gut“, so Lena. So habe es erste Prognosen von der Plattenfirma gegeben. Ihr neuer Song würde gut ankommen und die Radios würden ihn fleißig spielen, erzählt Lena Meyer-Landrut weiter.

Lena Meyer-Landrut: DAS hat sie in den vergangenen Monaten getan

Die vergangene Zeit habe Lena Meyer-Landrut gut genutzt, erzählt sie. Sie habe viel Musik gehört, vor allem Oldies wie Beatles oder Fleetwood Mac.

Und auch auf The Voice wurde Lena angesprochen. „Wir werden sehen, ob ich dieses Jahr wieder Coach bin bei 'The Voice'“, berichtet Meyer-Landrut.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Und die Sängerin ließ gleich noch eine Bombe platzen. So sei ein neues Album in der Mache. „Ich habe nicht in der Zeit, in der ich nicht in der Öffentlichkeit war, ein Album fertig gemacht. Da setze ich mich jetzt in aller Ruhe dran“, berichtet Lena. Sie wolle jetzt ins Studio gehen und sich ans Song schreiben machen, so die Sängerin.

--------------------------------

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

2022 will sie auf große Deutschland-Tour gehen

----------------------------------------

Eine Frage wollte Lena Meyer-Landrut jedoch partout nicht beantworten. So fragten die Fans immer wieder nach ihrem Privatleben. Diese Frage wollte die 30-Jährige jedoch nicht beantworten.

--------------------------------------

Mehr zu Lena Meyer Landrut:

Lena Meyer-Landrut schickt DIESEM Star Herzen – Fans rasten aus!

Lena Meyer-Landrut: Fans sind traurig und starten diese Aktion – „Bitte“

Lena Meyer-Landrut sendet neues Lebenszeichen! Fans der Sängerin sind gerührt

----------------------------------------

Nebenbei beantwortete Lena aber auch noch ein paar krude Fragen. So stehe sie auf Donuts und auch das Mysterium ob Lena ihr Nutella-Brot mit oder ohne Butter esse, wurde beantwortet. „Natürlich mit Butter, wollt ihr mich verarschen“, antwortete die Sängerin.

Um ihr neues Video hat Lena Meyer-Landrut extrem viel Wirbel verursacht. Was los war, liest du hier.