Lena Meyer-Landrut teilt zweites Video: Jetzt wird's richtig sexy

Lena Meyer-Landrut ist zurück. Lange hatte die Sängerin nichts mehr von sich hören lassen. Anfang der Woche löschte sie sogar alle Fotos und Videos von ihrer Instagram-Seite und jagte ihren Fans damit einen gehörigen Schrecken ein.

Doch nun ist Lena Meyer-Landrut wieder zurück! Bereits am Dienstag teilte die Sängerin ein kurzes Video auf ihrer Instagramseite. Nun gibt's die Fortsetzung.

Lena Meyer-Landrut: Neues Video mit sexy Szenen

So schenkte die 29-Jährige ihren Fans ein erneutes Video. Und darin ist sogar ihre Stimme zu hören. „Ich finde einen gesunden Optimismus total erfrischend“, sagt die Sängerin, während nebenbei kurze Videoschnipsel gezeigt werden.

Lena Meyer-Landrut. Foto: IMAGO / Gartner

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

2022 will sie auf große Deutschland-Tour gehen

Darunter auch einer, der die Sängerin im sexy Bikini in den Pool springend zeigt. Was Lena damit sagen will? „ONE THIRD OF THE WAY | A NEW PATH AHEAD | Bis dahin habe ich mit viel Liebe und Optimismus die Songs der letzten Jahre für euch auf EPs zusammengestellt OPTIMISTIC 21.05.2021“, schreibt sie zu dem neuen Video.

Lena Meyer-Landrut: Am Freitag lässt Lena Meyer-Landrut die Bombe platzen

Man darf also weiterhin gespannt sein, was Lena Meyer-Landrut am kommenden Freitag aus dem Hut zaubern wird.

Am Dienstag veröffentlichte Lena Meyer-Landrut ihr erstes Video nach Ewigkeiten. Was darin zu sehen war, kannst du hier nachlesen.