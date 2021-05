Lena Meyer-Landrut lässt die Bombe platzen: Fans außer sich –„Ich weine“

Da ist sie ja wieder! Erst vor wenigen Tagen hatte Lena Meyer-Landrut ihre Fans in einen regelrechten Schockzustand versetzt. Die Sängerin räumte ihren Instagram-Account komplett leer. Kein Bild, kein Video, nichts.

Lena Meyer-Landrut. Foto: IMAGO / Eibner

Nun meldet sich Lena Meyer-Landrut zurück und lässt eine Bombe platzen. Auf ihrem Instagram-Account teilte die Sängerin ein kurzes Video.

Lena Meyer-Landrut: Überraschungscomeback bei Instagram

Man sieht Lena Meyer-Landrut auf der Bühne, in einem Feld auf der offenen Straße. Dazu schreibt die 29-Jährige: „ONE THIRD OF THE WAY. Optimistic. 21.05.2021“

--------------------------------

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

2022 will sie auf große Deutschland-Tour gehen

Für den 21. Mai 2021 kündigte Lena Meyer-Landrut eine große Überraschung an

----------------------------------------

Was genau Lena damit meint? Unklar. Klar ist jedoch, dass wir spätestens am Freitag mehr erfahren werden. Ihre Fans sind jedenfalls schon vollends aus dem Häuschen. Innerhalb der ersten nur 25 Minuten wurde der wenige Sekunden lange Clip bereits über 160.000-mal aufgerufen.

Lena Meyer-Landrut: Ihre Fans sind außer sich

„Ich weine, oh mein Gott“, schreibt eine Anhängerin der Sängerin völlig gerührt. Und eine andere fügt glücklich hinzu: „Endlich wieder was von dir. Juhu.“

Das war nun wirklich eine Überraschung. Doch warum löschte die Sängerin zunächst alle ihre Instagram-Erinnerungen? Was genau passiert ist, kannst du hier nachlesen.