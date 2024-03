Lena Meyer-Landrut ganz emotional – „Kanns nicht glauben“

Lena Meyer-Landrut plötzlich ganz emotional! Die Sängerin teilte auf ihrem Instagram-Account (rund 5,7 Millionen Follower) mit ihren Anhängern eine freudige Nachricht.

2010 versetze Lena Meyer-Landrut ganz Deutschland in Ekstase, als sie mit dem Hit „Satellite“ den Eurovision-Song-Contest-Sieg holte. Seitdem ist viel passiert. Der Hype um die 32-Jährige ist nach wie vor da – und ihre Fans macht Lena jetzt mit einer Nachricht glücklich!

Lena Meyer-Landrut schickt Fans eine Video-Botschaft

Per Videobotschaft wendet sie sich in den Sozialen Medien an ihre vielen Fans. „Meine neue Single ‚Loyal to myself‘ ist draußen und ist mein absolut persönlichster Song ever“, spricht die Sängerin in die Kamera – und gibt ihren Fans gleich eine kleine Kostprobe der neuen Single.

„Out now und kanns nicht glauben. Ich weiß noch wie ich bei dem Song im Studio auf einmal den Ja-Moment hatte und wusste, das ist die nächste Single. Also da ist sie, ‚Loyal to myself‘, und hoffe, you like it as much as I do”, freut sich Lena Meyer-Landrut.

Ihre Follower sind ganz aus dem Häuschen

Und auch ihre Anhänger freuen sich über das neue Stück. „Nach 14 Jahren schaffst du es immer noch, uns zu überraschen und dich immer wieder selbst zu toppen. Du bist so bei dir selbst angekommen und man hörts“, „In diesem Song steckt so viel Liebe und Power. Dieser Ausdruck hat mich, obwohl es so poppig ist, fast zum Weinen gebracht. Man fühlt die Gefühle des Menschen dahinter. Unglaublich schöner Song! Ich fühle den Beat, den Text und die Melodie. Hut ab!“ und „Liebe den Song so! So eine schöne Message“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte.

