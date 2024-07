Lena Meyer-Landrut steht wieder auf der Bühne – doch gut geht es ihr noch lange nicht

Die Schlagzeilen um „ESC„-Star Lena Meyer-Landrut reißen einfach nicht ab. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Sängerin mit ihrer Gesundheit zu kämpfen, sprach außerdem erstmals über ihre Diagnose Depression. Nun schien es langsam wieder bergauf zu gehen, die Musikerin tourte sogar durch Deutschland.

Doch dann die Hiobsbotschaft: Lena Meyer-Landrut musste im Juni gleich zwei Konzerte absagen, weil es ihr gesundheitlich wieder schlechter ging. Aufgrund von starken Bauschmerzen und Erbrechen musste die Sängerin in eine Klinik eingeliefert werden. Jetzt setzte der „The Voice“-Star seine Tour fort und zeigte sich wieder auf der Bühne. Doch Entwarnung gibt es noch lange nicht…

Lena Meyer-Landrut ist weiterhin angeschlagen

Auf diesen Moment haben die Fans von Lena Meyer-Landrut wochenlang gewartet. Am Freitag (19. Juli) spielte die Musikerin ein Konzert im sächsischen Plauen und betrat um 20 Uhr gut gelaunt die Bühne. Tage zuvor kündigte die Sängerin ihr Comeback an und bekräftigte auf ihrem Instagram-Profil: „Das kann’s ja noch nicht gewesen sein!“ Worte, die ihre Fans in Vorfreude versetzten.

Doch trotz der fortgesetzten Tour, scheint Lena Meyer-Landrut ihre gesundheitlichen Probleme noch nicht überwunden zu haben. Wie „Bild“ berichtet, trank die Sängerin während ihres Konzerts Tee und kämpfte gegen einen hartnäckigen Husten an.

Auf eine persönliche Ansprache wollte Lena Meyer-Landrut während ihres Konzerts jedoch nicht verzichten. Wie RTL berichtet, erklärte sich die Sängerin: „Ich muss sagen, ich war vor heute sehr aufgeregt, weil ich vor zwei Wochen zwei Konzerte abgesagt habe aus gesundheitlichen Gründen. Das hat mir in der Seele wehgetan. Es war ganz schlimm für mich, die Leute, die gekommen sind, stehenzulassen, nicht das Konzert spielen zu können.“

Weiter gesteht die Musikerin: „Ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht auf 100 Prozent. Ich würde sagen, ich bin so auf 70 Prozent. Aber das reicht, um heute Abend mit guter Laune und positiver Energie mit euch hier zu sein.“ Die Fans des „ESC“-Stars werden für die gesundheitlichen Probleme der Sängerin sicherlich Verständnis aufbringen können.

Ob Lena Meyer-Landrut auch die restlichen Konzerte ihrer Tour ohne gesundheitliche Einschränkungen spielen kann, bleibt abzuwarten.