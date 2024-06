Lena Meyer-Landrut: Fan jubelt nach Konzert – „Als wären wir in der Hölle“

Als sie 2010 den ESC gewann, war Lena Meyer-Landrut gerade einmal 19 Jahre alt und eine absolute Newcomerin. Mittlerweile sind 14 Jahre ins Land gegangen und Lena hat sich zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands entwickelt. Sie spielt große Konzerte, ihre Platten verkaufen sich bestens und auch im TV ist die Sängerin ein großer Star.

Und so konnten es die Fans wohl kaum erwarten, dass ihre Lena Meyer-Landrut endlich wieder auf große Live-Tour gehen würde. Am Samstag (1. Juni 2024) spielte die heute 33-Jährige ein Konzert im „Haus Auensee“ in Leipzig. Und Lena scheint die Location, in der im Oktober auch noch die Beatsteaks einen Gig spielen, ordentlich gerockt zu haben.

Lena Meyer-Landrut spielt Konzert in Leipzig

Zumindest lassen darauf die Fan-Kommentare unter dem Instagram-Bild schließen, das die Sängerin kurz nach ihrem Auftritt auf ihrer Seite online stellte. „Schade, doch Leute zur tour gekommen“, schrieb Lena da, wohl anspielend auf Nachrichten, dass der Ticketverkauf besser hätte laufen können.

Die Fans jedoch hatten nichts zu mosern. „Du hast JEDE Erwartung übertroffen, die ich hatte. Wirklich, mein neues Lieblingskonzert. Ich brauche noch bisschen, um darauf klar zu kommen. Danke für ALLES und vor allem fürs auf die Bühne holen. Ganz viel Liebe an dich. Du hast dich selbst übertroffen“, schreibt da zum Beispiel eine Konzertgängerin.

„Wir waren alle so heiß auf die Tour“

Und ein anderer ergänzt: „Wir waren alle so heiß auf die Tour, dass sich das Haus Auensee so aufgeheizt hat, als wären wir in der Hölle. Lena, ihr habt euch so viele Details einfallen lassen… es hat unglaublich viel Spaß gemacht! Was für eine Hammer Bühne! Mega Vocals! Geile Setlist! Ich kann es nicht fassen.“

Während eine dritte Konzertgängerin jubelt: „Der Abend beziehungsweise das Konzert war wunderschön. Schade, dass es so schnell vorbei gegangen ist.“ Na, bessere Kritiken kann sich Lena Meyer-Landrut doch gar nicht wünschen.