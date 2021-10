Lena Meyer-Landrut wünscht sich DAS: Fans reagieren umgehend

Ein strahlendes Lächeln, die dunkle Mähne fällt locker ins Gesicht, die Augen leuchten. Das neue Bild von Popstar Lena Meyer-Landrut strahlt pure Lebensfreude aus.

Lebensfreude, die Lena Meyer-Landrut auch an ihre Fans und Follower weitergeben will. So schickte Lena eine konkrete Frage an ihre Fans.

Lena Meyer-Landrut: Die Sängerin hat DIESE Bitte an ihre Fans

„Can I get a ‚smile smile’“, fragt Lena. Und natürlich bekommt sie die gewünschten Lächler auch zurück. So schickten etliche ihre Anhänger und Anhängerinnen Lachsmileys oder lieb gemeinte Sätze.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

Auch bei „Unser Song 2017“ saß Lena Meyer-Landrut in der Jury

Im gleichen Jahr war Lena Meyer-Landrut auch zu Gast in der Vox-Show „Sing meinen Song”, bei der sie unter anderem die Lieder ihrer Kollegen „The Boss Hoss”, Mark Forster, Michael Patrick Kelly und Gentleman neu interpretierte

„Ich liebe deine neue Frisur“, schreibt beispielsweise eine Followerin, bezogen auf den Pony, denn sich die Sängerin zuletzt hatte schneiden lassen. Und ein anderer Fan fügt an: „Wir lieben es, dich glücklich zu sehen.“

Lena Meyer-Landrut: Trauriger Abschied von IHR

Verständlich, schließlich läuft es für Lena Meyer-Landrut derzeit auch extrem gut. Ihre neuen Songs werden von den Fans geliebt und auch ihre neue Modelinie „A Lot Less“ kommt gut an.

Doch die jüngere Vergangenheit von Lena ist nicht nur mit guten Erinnerungen gefüllt. So zeigte sich Lena Meyer-Landrut zuletzt arg wehmütig. „Mir fällt der Abschied wirklich sehr schwer“, schrieb die Sängerin bei Instagram. Was war geschehen?