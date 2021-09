Lena Meyer-Landrut wehmütig: „Mir fällt der Abschied wirklich sehr schwer“

Es ist ein Gedanke, der wohl nicht nur Lena Meyer-Landrut schon gekommen sein dürfte. Spätestens nach den Ergebnissen der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag herrscht in Deutschland so etwas wie akuter Abschiedsschmerz.

Nach 16 Jahren wird Angela Merkel, sobald sich die neue Koalition auf einen geeigneten Nachfolger einigen konnte, aus dem Amt verabschieden. Ein trauriger Moment, auch für Lena Meyer-Landrut.

Lena Meyer-Landrut: Abschied von Angela Merkel tut weh

In ihrer Instagramstory teilte Lena Meyer-Landrut eine Foto-Collage mit Porträts der Kanzlerin der vergangenen Jahre. Ein Anblick, der Lena Meyer-Landrut wehmütig zurücklässt.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

Auch bei „Unser Song 2017“ saß Lena Meyer-Landrut in der Jury

Im gleichen Jahr war Lena Meyer-Landrut auch zu Gast in der Vox-Show „Sing meinen Song”, bei der sie unter anderem die Lieder ihrer Kollegen „The Boss Hoss”, Mark Forster, Michael Patrick Kelly und Gentleman neu interpretierte

„Also mir fällt der Abschied wirklich sehr schwer. Besonders bei den Ergebnissen“, schreibt die 30-Jährige. Wen Lena Meyer-Landrut nun gewählt hat und für welche Partei ihr Herz schlägt, verriet sie nicht. Klar ist jedoch, im vergangenen Wahlkampf unterstützte Lena Meyer-Landrut noch Angela Merkel. „I love Raute – weil sie Frauen die Visionen gibt, alles werden zu können“, begründete Lena damals ihre Wahl.

