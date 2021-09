Lena Meyer-Landrut: Eindeutige Ansage von IHM – „Freue mich so sehr auf alles, was noch kommt“

Dieser Song ist ein echtes Brett. Am Montagabend veröffentlichte Rap-Star Casper seine neue Single „Alles war schön und nichts tat weh“. Klar, dass das auch Lena Meyer-Landrut nicht verborgen blieb.

Und die Sängerin scheint die neue Nummer ihres Kollegen ordentlich abzufeiern. Auf Instagram teilte Lena Meyer-Landrut den Song von Casper in ihrer Story, schrieb dazu: „Also das Video ist ja fast unverschämt, so fett.“

Lena Meyer-Landrut: Dickes Lob für Musiker-Kollege Casper

Recht hat sie. Und Casper antwortete sogar auf das Lob seiner Musiker-Kollegin. Aber moment, wie meint er das denn? „Freu mich so sehr auf alles, was noch kommt“, schreibt der Rapper bezugnehmend auf das Lob von Lena.

----------------

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

Auch bei „Unser Song 2017“ saß Lena Meyer-Landrut in der Jury

Hat er sich da etwa verplappert? So teilte Lena wiederum die Aussage von Casper, schrieb: „Häääää“ und schickte ein Schweige-Smiley hinterher.

----------------

Das ist Casper:

Casper heißt eigentlich Benjamin Griffey

Sein Durchbruch kam mit dem Album 'XOXO'

Der Song „So perfekt“ wurde ein Megahit

Am Montag erschien seine neue Single „Alles war schön und nichts tat weh“

--------------

Lena Meyer-Landrut: Hat sich der Rapper hier verplappert?

Da dürfen wir uns ja jetzt schon auf eine Zusammenarbeit der beiden Ausnahmekünstler freuen.

----------------------------------------

Mehr zu Lena Meyer-Landrut:

Lena Meyer-Landrut: Süße Nachricht – „Happy Jahrestag“

Lena Meyer-Landrut zeigt überraschend Video von Mark Forster – Fans denken nur eins: „Liebe, Liebe, Liebe“

Lena Meyer-Landrut wird von DIESEM Instagram-Trend beeinflusst

----------------------------------------

„We did it.“ Das schrieb zuletzt ein guter Kollege von Lena Meyer-Landrut bei Instagram. Doch was war passiert? Eines können wir verraten: Es geht um eine große Veränderung. Was war passiert?