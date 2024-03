Lena Meyer-Landrut macht eindeutiges Statement – „Ich bin auf 180!“

Große Neuigkeiten bei Lena Meyer-Landrut!

Aktuell kommt man kaum noch an ihr vorbei. Lena Meyer-Landrut bringt nicht nur neue Musik raus und geht bald auf große Tour, sondern ist aktuell auch in der ProSieben-Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ zu sehen. Nebenbei hält sie ihre knapp 5,7 Millionen Follower auf Instagram mit privaten Einblicken auf Trab. Und genau daran will sie nun mit ihrer YouTube-Doku „Making Loyal“ anknüpfen.

Lena Meyer-Landrut gibt private Einblicke

Für Lena Meyer-Landrut bedeutet der Support ihrer Fans alles, wie sie immer wieder betont. Um ihnen etwas zurückzugeben, hat sich die 31-Jährige etwas ganz Besonderes überlegt. In ihrer YouTube-Doku „Making Loyal“ gibt sie ihren Anhängern nun exklusive Einblicke hinter die Kulissen.

Die erste Folge des neuen Formats ist bereits seit einiger Zeit online und bei YouTube verfügbar. In dem viereinhalbminütigen Video nimmt sie ihre Fans mit auf die Reise der Entstehung ihres neuen Albums. Von Aufnahmen im Musikstudio, bis hin zu intimen Interviews mit Lena ist alles dabei. Nun macht die Sängerin es offiziell: Es folgt ein zweiter Teil!

Lena Meyer-Landrut kann es kaum fassen

In einer Instagramstory wendet sich Lena Meyer-Landrut nun an ihre Fans. „Kurze Zwischeninfo: Ich habe gerade die erste Version der zweiten Episode „Making Loyal“ bekommen“, erzählt sie zu Beginn des Videos. Was dann kommt, bringt sogar die 31-Jährige völlig aus der Fassung.

„Ich bin auf 180! Es ist so geil. Ich kann das selber nicht glauben, dass ich das alles veröffentliche. Es ist so doll!“, schwärmt die damalige ESC-Gewinnerin und grinst dabei, wie ein Honigkuchenpferd. Wann die zweite Episode allerdings erscheint, lässt sie noch offen. Allzu lange dürfte es jedoch nicht mehr dauern.