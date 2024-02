Lena Meyer-Landrut wagt radikalen Schritt – „Habe sowas noch nie gemacht“

Aktuell kommen die Fans von Lena Meyer-Landrut voll und ganz auf ihre Kosten. Sie dürfen sich nicht nur auf die anstehende Tour freuen, sondern können ihre Lieblingssängerin auch im Fernsehen bewundern.

Dort steht die ehemalige ESC-Gewinnerin nämlich an der Seite von Sarah Connor, Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt für das Format „Wer stiehlt mir die Show“ vor der Kamera. Doch am Samstag (17. Februar) sorgt Lena Meyer-Landrut mit einer außergewöhnlichen Ankündigung für Verwirrung bei manchen Fans.

Lena Meyer-Landrut nimmt sich Auszeit

Aktuell dürfte bei Lena Meyer-Landrut wenig Zeit zum Entspannen bleiben. Schließlich muss sie eine gesamte Tour auf die Beine stellen und in diversen Fernsehsendungen auftreten. Fotoshootings, Promo-Termine und Proben darf man auch nicht vergessen.

Von dem ganzen Stress löst sie sich jetzt allerdings. Die 32-Jährige nimmt sich nämlich eine Auszeit, wie sie auf Instagram verrät. „Leute, bin für eine Woche im Urlaub. Ich habe sowas, wie hier noch nie gemacht. Ich bin so dankbar, es ist einfach unglaublich traumhaft. Kann’s gar nicht glauben wie schön es ist“, schreibt sie zu einem Bild vom Meer.

Weiter heißt es: „Wer kein Bock auf den Content hat: einfach nicht anschauen. Es lohnt sich nicht, sich darüber aufzuregen. Ich werde eh nicht viel posten, gibt danach ne kleine Zusammenfassung und gut ist. Ich sende Liebe und Sonne!“ Doch wo ist die beliebte „The Voice Kids“-Jurorin überhaupt?

Lena Meyer-Landrut: Ist sie auf den Malediven?

Die Sängerin selbst verrät nicht, wo sie aktuell ist. Doch in ihrer Instagramstory verlinkt sie ein Wellness-Programm auf den Malediven. Man könnte also vermuten, dass die 32-Jährige sich gerade an einem Traumstrand der Inselgruppe entspannt.

Was genau hinter der spontanen Auszeit steckt, verrät Lena Meyer-Landrut nicht. Bleibt also abzuwarten, ob sie sich zu den Hintergründen äußern wird oder nicht.