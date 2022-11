Lena Meyer-Landrut: Fans rätseln über neuen Look – „Steht ihr echt gar nicht“

Über kaum eine Künstlerin wird in Deutschland so sehr diskutiert wie über Lena Meyer-Landrut. Wann kommt neue Musik, woher stammt ihr Outfit, wann kommt sie endlich zu „The Voice“ zurück?

So ist es wenig verwunderlich, dass die Fans auch ihren neuen Style nicht einfach unkommentiert lassen können. Schließlich hat Lena Meyer-Landrut mal richtig was gewagt, ließ sich die Haare sehr kurz schneiden. Die Sängerin trägt ihre Haare nun nämlich schulterlang oder eben -kurz, je nachdem wie man will. Ein Look, der für ordentlich Diskussionen unter ihren Fans sorgt.

Lena Meyer-Landrut: Fans diskutieren über ihre neue Frisur

„Ich finde mittlerweile, dass dir deine kurzen Haare viel besser als die langen stehen“, lobt beispielsweise eine Anhängerin. Und eine andere ergänzt: „Die kurzen Haare stehen dir soooo gut! Echt mega!“

Doch es gibt auch Stimmen, die sich Lena wieder mit langen Haaren wünschen. „Ich finde kurze Haare passen nicht zu ihr“, schreibt eine Followerin. Eine andere ergänzt: „Kurze Haare stehen ihr nicht.“ Und eine Dritte meckert: „Das steht ihr echt gar nicht.“

Lena öffnet ihre Handtasche

Ärger gab es zuletzt auch um ein Video, dass die ehemalige „The Voice“-Kollegin von Mark Forster zusammen mit der Vogue veröffentlicht hatte. Darin hatte die 31-Jährige ihre Tasche geöffnet und gezeigt, was sich denn in dieser versteckt. Und siehe da: Mit manchen Dingen hatten wohl die wenigsten gerechnet. Zum Beispiel ein kleines Stück Holz, das man in fremden Räumen anzündet und so böse Energien ausräuchern soll.

Was den Fans jedoch sofort auffiel: Eine Geldbörse, eine Kreditkarte oder ähnliches hatte Lena nicht in ihrer Handtasche. Bei den Fans kam das nicht gut an. „Das wirkt so gestaged, was in ihrer Tasche ist. Sorry, aber kaufe ich ihr nicht ab“, schrieb beispielsweise eine Instagram-Followerin. Und eine andere ergänzte: „Sie ist wundervoll, aber das hat sie doch nie im Leben alles in einer Tasche?“