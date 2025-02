Laura Maria Rypa überrascht mit neuem Look – „Krasse Transformation“

Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (32) hatten es nicht leicht. Ihr Beziehungsleben stand oft im Rampenlicht und wurde von medialem Druck begleitet. Außerdem kriselte es zuletzt häufiger zwischen den beiden.

Doch nun zeigt Laura, dass sie an sich denkt. Sie entschied sich für eine Veränderung, an die sich ihre Fans wohl erst einmal gewöhnen müssen. So fand sie Entspannung bei einem Friseurbesuch und überraschte anschließend ihre Follower mit einem Schnappschuss und einer neuen Facette von ihr.

Laura Maria Rypa schwärmt von ihrem Friseurbesuch

Für ihren neuen Look unterzog sich einem Haar-Makeover mit einem beeindruckenden Ergebnis. Bei Instagram lässt sie ihre Follower daran teilhaben. Aus dem vorherigen schulterlangen Long-Bob wurde durch die Hände ihrer Hair-Stylistin des Vertrauens, Nivan Üld, und eingesetzten Extensions mal so eben eine viel dichtere, längere und blonderstrahlende Haarpracht. Nun reicht sie bis zur Brust.

Die Influencerin legt großen Wert darauf, ihre Haare nicht mit Chemikalien behandeln zu lassen. Grund dafür sei, dass sie aktuell noch stille. Zu groß sei ihr das Risiko. Fest steht: Laura outete sich als echte Friseur-Enthusiastin. So ließ sie auf Instagram in einem Reel verlauten: „Es gibt nichts Besseres, als frisch vom Friseur zu kommen und sich direkt großartig zu fühlen! […] ich liebe das Ergebnis – wie jedes Mal!“

Außerdem verkündete sie, dass sie mit Ablauf der Stillzeit eine noch drastischeren Veränderungsschritt gehen möchte. Fans dürfen derweil spekulieren, welche Transformation sie plant. Denn: Sie hielt ihre Pläne im Verborgenen.

Laura Maria Rypa: Ihre Fans sind überwältigt

Ihre Fans zeigen sich derweil beeindruckt von ihrer optischen Veränderung. Dies zeigt sich an einer Welle an überwältigten und überraschenden Reaktionen. Die Verlobte von Pietro Lombardi kann sich vor Komplimenten unterschiedlichster Art kaum retten!

Hier ein kleiner Auszug der Kommentare:

„Ein Traum. Mein Wunsch, eine so schöne Haarpracht.“

„Längere Haare stehen dir auch so gut!“

„Oh mein Gott, bin verliebt!“

„So tolle Haare! Stehen dir richtig gut!“

„Ist viel länger als mit deinen Locken! Hast du Extensions? Sieht aber sehr schön aus!!“

„Wie immer bist du wunderschön. Powermutti!“

„Sehr Hübsch! Liebs!“

„Krasse Transformation!“

Schlussendlich bleibt es spannend, mit welcher Veränderung Laura Maria Rypa ihre Follower in Zukunft überraschen wird. Fest steht: Sie wird sie ihren Fans bestimmt nicht vorenthalten!