Lena Meyer-Landrut macht überraschendes Geständnis: „Habe da eine richtige Macke“

Ihren Namen kennt hierzulande wohl jeder: Lena Meyer-Landrut ist mit ihrem Sieg beim „Eurovision Song Contest“ 2010 in Oslo der Durchbruch gelungen. Ihr Song „Satellite“ hat absolutes Ohrwurmpotenzial. Bis heute feiern die Anhänger der Sängerin zu dem Hit.

Doch während ihre Fans die Zeilen fehlerfrei und lauthals mitsingen, steht Lena Meyer-Landrut manchmal ziemlich auf dem Schlauch, wie sie nun erzählt. Die 32-Jährige spricht über einer ihrer größten Macken.

Lena Meyer-Landrut: Neue Musik, neuer Look

Die Fans mussten lange warten doch nun ist es endlich so weit: Die Sängerin bringt am Freitag (27. Oktober) eine brandneue Single raus. Der Song heißt „Straitjacket“ und fällt vor allem durch das Cover auf, welches die 32-Jährige im Vorfeld mit den Fans auf Instagram geteilt hat.

Denn dafür trägt die Sängerin einen langen, blonden Pferdeschwanz. Ein ungewöhnlicher Look. Doch genau diese Veränderung will sie aktuell. Gegenüber der Deutschen Presse Agentur sagt sie: „Ich probiere gerne neue Sachen aus und spiele mit Looks. Ich will meine künstlerischen Veränderungen nicht nur musikalisch, sondern auch visuell zeigen – etwa durch Looks, Klamotten, Make-up oder Haare“.

Mit den neuen Songs geht Lena Meyer-Landrut dann 2024 auf große Live-Tour. Doch bei ihren Konzerten läuft nach eigenen Angaben nicht immer alles glatt. Ausgerechnet die Liedtexte machen ihr manchmal zu schaffen.

Lena Meyer-Landrut vergiss manchmal den Text

Gegenüber der dpa beichtet die Sängerin nun, dass sie nicht sonderlich textsicher sei: „Ich bin bei meinen Fans dafür bekannt, andauernd meine Texte zu vergessen. Ich vergesse von alten Songs die Texte und auch von den neuen. Ich habe da eine richtige Macke.“

Doch sie weiß sich natürlich zu helfen. Als Voll-Profi kommt sich schnell wieder in den Text rein. Und wenn nicht, dann hat sie noch ein Ass im Ärmel. Mit einem Augenzwinkern fügt sie hinzu: „Oder die ersten zehn Reihen helfen mir.“