Lena Gercke teilt Bikini-Foto – Fans kommen aus dem Staunen kaum noch raus

Ihre treuen Fans werden sich noch genau an den Moment erinnern können, als Lena Gercke als erste Kandidatin die Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ gewann. Ihr Sieg ist mittlerweile stolze 17 Jahre her. Seitdem hat sich im Leben des Models einiges getan und verändert.

Zwar steht die heute 35-Jährige immer noch regelmäßig als Model vor der Kamera, doch sie hat sich auch als Designerin einen Namen gemacht. Ihre Modelinie „LeGer“ ist bei ihren Fans sehr beliebt. Und auch privat läuft es bei Lena Gercke wohl sehr gut. Erst vor kurzem wurden sie und ihr Partner Dustin Schöne zum zweiten Mal Eltern.

Lena Gercke zeigt After-Baby-Body

Am 13. Dezember 2022 teilte Lena Gercke die frohe Botschaft mit ihren knapp 3,2 Millionen Instagram-Followern: Die Familie ist fortan zu viert. Die Geburt ihrer zweiten Tochter ist demnach nur knapp vier Monate her. Bei diesem Anblick ist das für ihre Fans kaum vorstellbar.

Auf Instagram zeigt sich die 35-Jährige jetzt nämlich nur im Top und einem Bikinihöschen. Dabei setzt sie nicht nur ihre langen Beine in Szene, sondern auch ihren trainierten Bauch. Damit kann sie sich der Bewunderung ihrer Fans sicher sein.

Lena Gercke: Fans trauen ihren Augen kaum

Unter diesem Bild des Models überschlagen sich die Kommentare förmlich. Denn die Fans sprechen ihren vollsten Respekt für den Body der zweifachen Mutter aus. Hier ein kleiner Auszug:

„Liebe Lena, ich weiß, es ist dein Beruf, gut auszusehen. Aber nach einer Geburt wieder so schnell in Topform zu sein – Respekt. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute!“

„Wie schafft man es so gut nach einer Geburt auszusehen?“

„Die Topfigur hast du auch nach zwei Kindern noch (auch mit 8 Stunden Personal Trainer täglich?) aber du bist neben Frau und Mutter auch eine Top-Geschäftsfrau und Modedesignerin. Hut ab dafür!“

