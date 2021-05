Lena Gercke: Veranstaltung geht völlig schief – „Die wollen mich verarschen“

Lena Gercke ist nicht nur Model, Mama und Influencer – im Laufe der Jahre wurde die 33-Jährige zu einer richtigen Geschäftsfrau.

Wenn es um ihre Mode-Linie „LeGer“ geht, scheut Lena Gercke weder Kosten noch Mühe. Doch als sie ausgerechnet dafür einen weiten Weg auf sich nimmt, passiert plötzlich etwas, womit das Model niemals gerechnet hätte.

Lena Gercke fliegt für „LeGer“ nach Mallorca – DAS geht plötzlich schief

Ein Foto-Shooting bei 25 Grad am Strand unter Sonnenschein und Palmen – das hatte sich Lena Gercke gewünscht.

Für die Produktion ihrer Mode-Linie „LeGer“ ist die junge Unternehmerin mit ihrem Team extra nach Mallorca geflogen. Doch als Lena Gercke auf der Insel gerade mit der Produktion beginnen will, wird die 33-Jährige bitter enttäuscht.

----------------

Das ist Lena Gercke:

Lena Johanna Gercke wurde am 29. Februar 1988 in Marburg geboren

Als allererste „Germany's Next Topmodel“-Siegerin wurde das Model im Jahr 2006 bekannt

Von 2009 bis 2012 moderierte sie die österreiche Version der Model-Castingshow

Anschließend saß sie für zwei Jahre in der „Das Supertalent“-Jury

Seit 2019 betreibt sie ihre eigene Modemarke „LeGer by Lena Gercke“ für 'About You'

Im Juli 2020 kam ihre Tochter Zoe zur Welt, Vater ist ihr Freund Dustin Schöne

Heidi Klum holte sie immer wieder mal für Gastauftritte zu GNTM

----------------------------------------

„Jetzt sind wir extra für unsere nächste LeGer-Produktion nach Mallorca geflogen und jetzt sieht’s so aus…“, berichtet Lena Gerke in ihrer Instagram-Story.

Als sie daraufhin die Kameraansicht vom Selfie- in den Front-Modus umschaltet, können Lena Gerckes Follower mit eigenen Augen ansehen, was die 33-Jährige nun so unglaublich frustriert.

Lena Gercke: Für ihre Mode-Linie „LeGer“ fliegt sie extra nach Mallorca. (Archivbild) Foto: IMAGO / Future Image

Statt Sonne und einen strahlend blauen Himmel bietet Mallorca derzeit eher Regen, Sturm und graue Farben – alles andere als die optimale Shooting-Atmosphäre.

Lena Gercke zeigt sich enttäuscht – „Ich glaub das nicht“

„Halloooo? Was ist das denn?“, sagt Lena Gercke daraufhin in ihrer Instagram-Story. Die Verzweiflung ist ihr dabei deutlich anzuhören.

Denn anstatt den Flug nach Mallorca auf sich zu nehmen, hätte das Model mit ihrer Crew an diesem Tag auch einfach in der eigenen Heimat shooten können.

-------------

--------------------

„Und in Deutschland sind es 27 Grad. Ich glaub das nicht“, jammert Lena Gercke deprimiert.

„Die wollen mich verarschen!“, sagt die 33-Jährige daraufhin. Einen solchen Wortlaut ist man von der jungen Mama gar nicht gewohnt.

Wer auch immer „DIE“ sein sollen, denn weder bei den Wetterbedingungen auf Mallorca noch bei denen in Deutschland hatte wohl irgendwer seine Hände im Spiel.

Erst kürzlich machte Lena Gercke ein ehrliches Geständnis. Worum es dabei ging, erfährst du hier. (mkx)