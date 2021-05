Lena Gercke: Ehrliches Geständnis! „Alle Mütter da draußen können mich verstehen“

Seit fast einem Jahr wuppt Lena Gercke neben ihrem stressigen Job-Alltag auch das Leben mit ihrer kleinen Tochter Zoe.

Dabei hat die GNTM-Siegerin der ersten Stunde die gleichen Probleme, die wohl alle Eltern kennen. Und über die hat Lena Gercke jetzt ganz offen mit ihren Fans gesprochen.

Lena Gercke alleine auf Reisen – sie macht ehrliches Geständnis

Modeljobs, Fotoshootings und die eigene Klamottenmarke – Lena Gercke hat schon alleine beruflich viel zu tun. Doch seit knapp einem Jahr ist für die 33-Jährige noch ein weiterer Bereich dazu gekommen: Sie ist Mutter geworden, hat mit Freund Dustin Schöne die kleine Zoe bekommen.

Seitdem zeigt Lena Gercke gerne ihr Mutterglück – aber spricht auch offen über Probleme, die wohl jedes Paar mit Baby kennt. Jetzt hat sich die GNTM-Siegerin alleine aus einem Hotelzimmer in München, wo sie für einen Job ist, gemeldet und Klartext gesprochen.

Das ist Lena Gercke:

Lena Johanna Gercke wurde am 29. Februar 1988 in Marburg geboren

Als allererste „Germany's Next Topmodel“-Siegerin wurde das Model im Jahr 2006 bekannt

Von 2009 bis 2012 moderierte sie die österreiche Version der Model-Castingshow

Anschließend saß sie für zwei Jahre in der „Das Supertalent“-Jury

Seit 2019 betreibt sie ihre eigene Modemarke „LeGer by Lena Gercke“ für 'About You'

Im Juli 2020 kam ihre Tochter Zoe zur Welt, Vater ist ihr Freund Dustin Schöne

Heidi Klum holte sie immer wieder mal für Gastauftritte zu GNTM

„Leute, mir geht's grad richtig gut“, beginnt sie ihre Instagram-Story am späten Samstagabend. Das Model liegt mit zersausten Haaren im Bett, fragt ihre Fans: „Wisst ihr, warum? Ich kann morgen ausschlafen. Boah“, freut sie sich.

Lena Gercke und Dustin Schöne sind seit Juli 2020 Eltern einer kleinen Tochter. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa

Dann gesteht die Blondine offen: „Jetzt mal im Ernst: Es ist gerade so krass mit unseren Nächten und wir sind einfach nur fertig und müde zur Zeit. Deswegen, ich bin jetzt gerade in München angekommen und einfach der Gedanke daran, morgen nicht um fünf Uhr aufstehen zu müssen, macht mich grad so glücklich.“ Zoe wache aktuell nachts alle zwei Stunden auf, manchmal bleibe sie auch eine ganze Stunde wach und spätestens ab 5.30 Uhr seien die Nächte ohnehin komplett vorbei.

Lena Gercke: „Ich glaube, alle Mütter da draußen können mich gerade verstehen“

„Ich glaube, alle Mütter da draußen können mich gerade verstehen und fühlen es genauso wie ich“, erklärt Lena Gercke. Auch wenn sie zugibt, ihr Baby natürlich sehr zu vermissen. Aber: „Eine Nacht ausschlafen ist gooooold“, schreibt die Marburgerin zu ihrer Story.

Und diese Tatsache scheint das Model tatsächlich ausgiebig zu feiern, filmt sich kurz darauf tanzend mit einem Glas Wein in der Hand.

Ein kleiner Gruß an Zoes Papa Dustin Schöne, der die Kleine offenbar während Mamas Abwesenheit hütet, darf trotzdem nicht fehlen: „Dustin Schöne, ich fühle trotzdem mit dir“, markiert Lena Gercke ihren Freund,setzt noch ein Herzchen dazu – und ist danach wohl in ihren wohlverdienten Schlaf gefallen.