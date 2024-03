Lena Gercke macht ihrem Ärger Luft: „Regt mich so krass auf“

Hier herrscht kein eitel Sonnenschein! In nur drei Wochen sollte es für Lena Gercke und ihren Lebensgefährten Dustin Schöne samt ihrer beiden Töchter in den wohlverdienten Osterurlaub gehen. Doch dieser Traumurlaub steht nun auf der Kippe, und die Schuld scheint bei den Berliner Behörden zu liegen.

Lena Gercke lässt ihren Frust bei ihren Fans aus

Die ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Gewinnerin ließ in einer Instagram-Story ihrem Ärger freien Lauf: „Diese Stadt regt mich einfach gerade so krass auf.“ Der Grund für ihren Unmut liegt in den Schwierigkeiten, einen Termin beim Amt zu bekommen, um die Reisepässe ihrer Kinder zu erneuern. Ein Prozess, der sich für die Unternehmerin als schier unmöglich gestaltet.

„Seit zwei Monaten versuche ich ungelogen, einen Termin beim Amt zu bekommen. Das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit“, beklagt sich Gercke. Der geplante Ostertrip sei bereits gebucht, und jeden Morgen setze sie alles daran, einen Termin zu ergattern. „Ich verstehe das nicht. Wie kann man einfach gar keine Termine freigeben?“, äußert sich die TV-Persönlichkeit frustriert.

Die Unsicherheit über die Reisepässe könnte bedeuten, dass die Familie möglicherweise nicht in den wohlverdienten Osterurlaub fliegen kann: „Wir wollen jetzt in drei Wochen in den Osterurlaub fliegen und kriegen einfach keinen fucking Termin beim Amt und können deswegen vielleicht nicht fliegen.“

Fans sind gespannt, ob sich die Lage noch rechtzeitig für Lena Gercke und ihre Familie klärt, damit der Osterurlaub nicht in letzter Minute platzt.