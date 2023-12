Lena Gercke postet rührende Liebeserklärung – „Mein ganzes Herz in meinen Armen“

Seit ihrem Gewinn der ersten Staffel der Prosieben-Show „Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum“ im Jahr 2006, geht es für Lena Gercke karrieremäßig steil bergauf. Neben etlichen Werbejobs saß das Model bereits neben Dieter Bohlen in der Jury der RTL-Sendung „Das Supertalent“ und moderierte die beliebte Gesangsshow „The Voice of Germany“.

Seit vier Jahren führt Gercke zudem eine eigene Modemarke namens „LeGer by Lena Gercke“. Auch privat läuft es bei der Moderatorin wie am Schnürchen. Gemeinsam mit Partner und Regisseur Dustin Schöne hat Gercke zwei kleine Töchter, die das Model nun zu einem rührenden Instagram-Post inspirierten.

Lena Gercke im Rausch der Gefühle

Der Schnappschuss, den Lena Gercke mit ihren 3,2 Millionen Instagram-Followern teilte, geht ans Herz. Das Model liegt auf dem heimischen Sofa und hält ihre kleinen Töchter in den Armen. Das Foto bietet einen seltenen Anblick, Gercke hält ihre Töchter Lia und Zoe für gewöhnlich aus der Öffentlichkeit heraus. Das Profil des Models ist ausschließlich mit Fotos aus ihrem Alltag bestückt. Doch das neuste Schwarz-Weiß-Foto zeigt nun die kleinen Mädchen, die im Arm des Models liegen. Gercke hält ihren Nachwuchs ganz fest und genießt den innigen Moment sichtlich.

Die private Momentaufnahme kommentiert Gercke mit den Worten: „Ich habe mein ganzes Herz in meinen Armen. Ich kann nicht glauben, dass mein Baby morgen ein Jahr alt wird. Nichts auf dieser Welt könnte beschreiben, wie es sich anfühlt, diese beiden kleinen Menschen in meinen Armen zu halten.“ Das Model scheint ihr Mutterglück voll und ganz zu genießen und in ihrem Familienleben einen Ausgleich zum stressigen Alltag eines Models gefunden zu haben.

Auch die Fans von Lena Gercke freuen sich über den Einblick ins Familienalbum. Ein Follower kommentiert den Beitrag des Models mit den Worten: „Ach so schön, die Zeit vergeht leider immer viel zu schnell. Alles Liebe für euch“ und ein weiterer Fan schreibt: „Unsere Kinder sind alles, was wir haben – sind pure Liebe und die Zukunft.“ Bei so viel Zuspruch wird Gercke in Zukunft vielleicht öfter Schnappschüsse aus dem Familienalltag teilen.

Wie das Model den ersten Geburtstag ihrer kleinen Tochter Lia feiern wird, bleibt abzuwarten. Mit viel Liebe wird Gercke ihren Nachwuchs sicherlich überschütten.