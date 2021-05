Lena Gercke packt endlich aus – „So viel passiert“

So einen Satz bekommt man von Lena Gercke nicht oft zu hören: „Ich muss heute wieder mit meinem Freund arbeiten“.

Zwar ist die erste GNTM-Gewinnerin öfter mit ihrem Partner Dustin Schöne am gemeinsamen Arbeitsplatz zugegen – sie ist Model, er Regisseur und Produzent –, aber ein gemeinsames Interview hat es noch nie bei ihnen gegeben.

Für einen Doku-Dreh ihrer eigenen Modemarke LeGer zieht Lena Gercke ihren Schatz und Vater ihres Kindes nun mit ihr zusammen vor die Kamera.

Lena Gercke: Erstes gemeinsames Interview mit Partner!

„Das ist wirklich das erste gemeinsame Interview“, sagt Lena Gercke im entsprechenden Video bei Facebook. „Wir hatten auf jeden Fall schon einige Drehs zusammen und ich habe Dustin sofort eingespannt, weil mir ein Vögelchen gezwitschert hat, dass er ein ganz guter Regisseur ist“, scherzt das Model mit ironischem Unterton weiter.

Lena Gercke und Dustin Schöne sind seit Juli 2020 Eltern einer kleinen Tochter. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa

------------------------

Das ist Lena Gercke:

Lena Johanna Gercke wurde am 29. Februar 1988 in Marburg geboren

Als allererste „Germany's Next Topmodel“-Siegerin wurde das Model im Jahr 2006 bekannt

Von 2009 bis 2012 moderierte sie die österreiche Version der Model-Castingshow

Anschließend saß sie für zwei Jahre in der „Das Supertalent“-Jury

Seit 2019 betreibt sie ihre eigene Modemarke „LeGer by Lena Gercke“ für 'About You'

Im Juli 2020 kam ihre Tochter Zoe zur Welt, Vater ist ihr Freund Dustin Schöne

Heidi Klum holte sie immer wieder mal für Gastauftritte zu GNTM

---------------------------------------

Sie beide hätten oft die gleichen Vorstellungen und den gleichen Geschmack bei der Arbeit. Eine gute Voraussetzung also.

Freund von Lena Gercke: „So viel Nettes hast du in so kurzer Zeit noch nie gesagt“

„So viel Nettes hast du in so kurzer Zeit noch nie gesagt“, witzelt auch Dustin. Ganz klar, bei den beiden kommt der Humor nicht zu kurz!

Für das Topmodel ist die Zusammenarbeit und das aktuelle Projekt etwas ganz Besonderes, wie Lena auf Facebook verrät: „Wow, es ist wieder so viel passiert in den letzten Monaten: Der Kampagnendreh, die GmbH-Gründung, unsere zweite LeGer Fashion Show. Aber nicht alles lief rund... der Start ins neue Jahr war für mich alles andere als toll. All das seht ihr jetzt im 2. Teil unserer About You x LeGer Doku auf YouTube!“

---------------------------------------

---------------------------------------

Bereits seit April 2019 sind Lena Gercke und Dustin Schöne ein Paar. Knapp ein Jahr später – im Juli 2020 – wurden sie Eltern einer Tochter. Ihre Beziehung halten Lena und Dustin weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso überraschender ist nun, dass sie ihre Beziehung öffentlich thematisieren. (jhe)

Was man von Lena Gercke jedoch öfter sieht, sind ihre äußerst heißen Fotos. Besonders HIER ließ sie kürzlich wieder tief blicken.