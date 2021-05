Lena Gercke: Sexy Schnappschuss aus der Umkleide – HIER lässt sie tief blicken

Bei Lena Gercke wird es langsam Sommer. Diesen Eindruck könnte man zumindest gewinnen, wenn man sich die letzten Bilder des 33-jährigen Models so anschaut.

Da sieht man Lena Gercke im Pool, Lena Gercke auf nem Boot, Lena Gercke auf der Suche nach dem perfekten Sommer-Sonne-Strand-Outfit.

Lena Gercke lässt tief blicken

Besonders Letzteres kam bei den Fans der „GNTM“-Siegerin von 2006 gut an. Ganz in weiß gekleidet steht Lena Gercke da in ihrer Umkleide. Und lässt tief blicken.

Das Model trägt eine knappe kurze Sporthose, dazu ein weißer BH, eine weiße Bluse und um das Outfit abzurunden auch noch eine weiße Cap.

------------------------

Das ist Model Lena Gercke:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lena Johanna Gercke wurde am 29. Februar 1988 in Marburg geboren

Als allererste „Germany's Next Topmodel“-Siegerin wurde das Model im Jahr 2006 bekannt

Von 2009 bis 2012 moderierte sie die österreiche Version der Model-Castingshow

Anschließend saß sie für zwei Jahre in der „Das Supertalent“-Jury

Seit 2019 betreibt sie ihre eigene Modemarke „LeGer by Lena Gercke“ für 'About You'

Im Juli 2020 kam ihre Tochter Zoe zur Welt, Vater ist ihr Freund Dustin Schöne

Heidi Klum holte sie immer wieder mal für Gastauftritte zu GNTM

---------------------------------------

Dazu schreibt Lena: „This combo for summer“, was übersetzt so viel heißt wie diese Kombo für den Sommer. Die Fans jedenfalls sind begeistert vom schneeweißen Sommer-Look der 33-Jährigen.

Lena Gercke: Die Fans sind aus dem Häuschen

„Du bist so schön“, schreibt eine Instagram-Followerin von Lena. Und eine andere lobt: „Das ist echt ein mega Look.“ Na dann kann der Sommer ja kommen.

-------------

Mehr zu Lena Gercke:

Lena Gercke: Sexy Anblick – doch Fan macht seltsame Beobachtung

Lena Gercke: Böse Überraschung – „Hat uns alle angesteckt“

Lena Gercke filmt sich selbst – im Hintergrund gibt es diese störende Szene

--------------------

Doch auch bei Model Lena Gercke läuft nicht immer alles nach Plan. So verweilt sie gerade auf Mallorca um für ihre neue Kollektion zu shooten. Blöderweise gibt es einen, der da gar nicht mitspielen möchte. Wer das ist und wie Lena Gercke reagiert, erfährst du hier.