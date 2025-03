Laura Wontorra: Bittere Nachricht erreichte sie kurz nach „Drei gegen Einen“

Es war der Abend der Spiel- und Quizshows. Gleich drei an der Zahl sollten sich am Samstag (22. März) im Kampf um die Quoten-Krone duellieren. Doch wer ging denn ins Rennen? Für das ZDF am Start: „Der Quiz-Champion – das Bundesländer-Spezial“ mit Moderator Johannes B. Kerner. RTL setzte auf die Spielshow „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“ mit Moderatorin Laura Wontorra, Elton, Tim Mälzer und Knossi. Während ProSieben auf die neue Joko-und-Klaas-Show „Ein sehr gutes Quiz“ (mit hoher Gewinnsumme) setzte.

Und es gab einen deutlichen Gewinner. Beziehungsweise: Eigentlich waren es zwei. So konnte sich Johannes B. Kerner und der „Quizchampion“ im Gesamtpublikum klar von der Show-Konkurrenz absetzen. 3,586 Millionen wollten die ZDF-Sendung sehen, in der unter anderem Axel Milberg (im Bereich Literatur und Sprache), Wigald Boning (im Bereich Erdkunde) sowie Katrin Müller-Hohenstein (im Bereich Sport) ihr Wissen unter Beweis stellten. Ein Marktanteil von 15,9 Prozent.

Laura Wontorra und das Quotenduell der Game-Shows

Etwas anders sah das bei den jungen Zuschauern aus. Die nämlich präferierten eher die neue Quizshow von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, die das Duo auf einem mehr oder weniger idyllischen Autobahnrastplatz in Bad Rappenau stattfinden ließ.

++ Elton will bei „Drei gegen Einen“ plötzlich aussteigen – „Ich habe Angst“ ++

0,637 Millionen junge Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ProSieben ein, bescherten dem Sender damit eine Quote von 14,7 Prozent. Damit lag ProSieben knapp vor dem ZDF. Den „Quiz-Champion“ wollten 0,489 Millionen junge Zuschauer sehen, ein Marktanteil von 10,8 Prozent.

Deutlich abgeschlagen: Laura Wontorra und ihre Show „Drei gegen Einen“. Lediglich 0,328 Millionen schalteten in der werberelevanten Zielgruppe ein. Ein Marktanteil von 8,9 Prozent für RTL, das damit sogar hinter dem Sat.1-Spielfilm „Ocean’s 8“ lag.