Elton will bei „Drei gegen Einen“ plötzlich aussteigen – „Ich habe Angst“

Gegen erfahrene Profisportler und Rekordhalter würden Elton, Tim Mälzer und Jens „Knossi“ Knossalla wohl niemals alleine antreten. Doch zu dritt fühlen sie sich stark genug, um jede Herausforderung zu meistern. Nur durch gutes Teamwork können sie in der RTL-Primtime-Show „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“ als Sieger hervorgehen.

Doch am Samstag (22. März) sind die drei sonst so lautstarken und selbstbewussten Musketiere beim Anblick ihres Gegners plötzlich ganz kleinlaut. Elton möchte am liebsten wegrennen oder im Boden versinken, Hauptsache er muss nicht gegen ihn antreten.

Elton ist der Angstschweiß anzusehen

Tim Mälzer, Knossi und Elton ist die pure Panik ins Gesicht geschrieben, als der 1,92 Meter große und 240 Kilo schwere Sumo-Ringer Ichi das Studio betritt. Sie ahnen schon, was ihnen bevorsteht: ein richtiger Sumo-Kampf. Wie es die Tradition verlangt, müssen sie natürlich die klassische Sumo-Ringer-Kluft anziehen. Wie Riesen-Babys in Übergroßen-Pampas stehen sie auf der Matte. Während Moderatorin Laura Wontorra sichtlich Spaß hat, glaubt das Trio im falschen Film zu sein.

Knossi und Tim Mälzer haben sich eine Strategie ausgedacht: sie wollen Elton als Erstes in den Ring schicken, um ihren übermächtigen Gegner zu Fall zu bringen. Fünf Großmeister hat der extra aus Japan angereiste Sumo-Ringer schon auf die Matte geschickt, nun will er es mit gleich drei Kämpfern auf einmal aufnehmen. 2022 gewann er den renommierten „Emperor’s Cup“, von seinen drei Kontrahenten lässt er sich nicht einschüchtern.

Bilder für die Ewigkeit

Auch wenn diese vor dem Kampf alles probieren, um ihren Gegner schon mental niederzuringen. Doch als es Ernst werden soll, will Elton plötzlich einen Rückzieher machen. „Ich habe Angst!“, brüllt er, doch keine Chance – da muss Elton durch. Auch die RTL-Zuschauer können sich vor dem Fernseher bei dem Anblick kaum halten.

